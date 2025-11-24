राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच एमओयू, स्मार्ट पुलिसिंग को मिलेगी गति

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. डॉ. बिमल एन. पटेल ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने आत्मनिर्भरता के साथ कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि RRU की अकादमिक और विश्लेषणात्मक विशेषज्ञता, राजस्थान पुलिस की रणनीतिक और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अब तक 82 देशों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान दे चुका है और एमओयू के बाद राजस्थान पुलिस को भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कोर्सों का लाभ आसानी से ले सकेगी।