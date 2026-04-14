खबर ज़रा हटके : सभा स्थल पर खो गई सांसद हनुमान बेनीवाल की घड़ी, फिर जो हुआ वो गजब था- देखें VIDEO

राजनीति के मैदान में अक्सर वार-पलटवार और तीखी बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन सोमवार को जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र में एक बेहद दिलचस्प और 'ज़रा हटके' वाकया सामने आया। मौका था जाजीवाल भाटियान में रिंग रोड परियोजना से प्रभावित किसानों के धरने का, जहाँ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शिरकत करने पहुँचे थे। लेकिन इस गहमागहमी के बीच सांसद साहब की कलाई से उनकी घड़ी कब फिसल गई, उन्हें पता भी नहीं चला। इसके बाद जो हुआ, उसने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया।