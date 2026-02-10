Muhana Mandi : थोक मंडी में आज फूल गोभी के दामों में आया उछाल, टमाटर हो रहा सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के भाव नरम चल रहे हैं। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दामों में उछाल देखा गया। आज फूल गोभी 12 से 16 रुपए के बीच बिकी। वहीं टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। आज हाइब्रिड टमाटर के दाम 13 से 14 रुपए तो देसी टमाटर के दाम आज 5 से 8 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य बने रहे। आज मंडी में ​भिंडी, बारीक हरी मिर्ची और ग्वार फली ही महंगे बिके। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दाम सामान्य बने रहे तो प्याज के दाम भी यथावत रहे। आज लहसुन के दामों हल्की गिरावट देखी गई। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।