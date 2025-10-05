Patrika LogoSwitch to English

Muhana Mandi : ग्वार फली हो रही महंगी, टमाटर, हरी मिर्ची व नींबू हो रहा सस्ता

जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में ग्वार फली महंगी बिकी तो टमाटर, नींबू और हरी मिर्च के भाव नीचे आते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में ग्वार फली के भाव 35 से 70 रुपए के बीच बोले गए।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Murari

Oct 05, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव रहे नरम-गर्म

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में ग्वार फली महंगी बिकी तो टमाटर, नींबू और हरी मिर्च के भाव नीचे आते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में ग्वार फली के भाव 35 से 70 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के भाव 16 से 25 रुपए के बीच बोले गए। हरी मिर्ची के दाम भी आज 22 से 35 रुपए के बीच रहे। वहीं नींबू के दाम भी आज 30 से 32 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा ​भिंडी, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, कद्दू, अरबी व तुरई के भाव आज सामान्य बने रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड से 16 रुपए 25

मिर्ची 22 से 30 रुपए

बारीक मिर्च 30 से 35 रुपए

फूल गोभी 25 से 30 रुपए

पत्ता गोभी 17 से 22 रुपए

करेला 25 से 30 रुपए

शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए

नींबू 30 से 32 रुपए

लोकी 15 से 18 रुपए

भिंडी 20 से 30 रुपए

अदरक 40 से 65 रुपए

ग्वार फली 35 से 70 रुपए

बैंगन 15 से 30 रुपए

कद्दू 10 से 13 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 20 से 25 रुपए

तुरई 15 से 20 रुपए

अरबी 18 से 20 रुपए

टिंडा 35 से 50 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 11:46 am

05 Oct 2025 11:46 am

