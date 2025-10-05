Muhana Mandi : ग्वार फली हो रही महंगी, टमाटर, हरी मिर्ची व नींबू हो रहा सस्ता

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में ग्वार फली महंगी बिकी तो टमाटर, नींबू और हरी मिर्च के भाव नीचे आते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में ग्वार फली के भाव 35 से 70 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के भाव 16 से 25 रुपए के बीच बोले गए। हरी मिर्ची के दाम भी आज 22 से 35 रुपए के बीच रहे। वहीं नींबू के दाम भी आज 30 से 32 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा ​भिंडी, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, कद्दू, अरबी व तुरई के भाव आज सामान्य बने रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।