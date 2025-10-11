Muhana Mandi : थोक मंडी में ​भिंडी हुई महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते, आलू-प्याज आज स्थिर

- मुहाना थोक मंडी में आज कई सब्जियों के भावों में आया उछाल
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज कई सब्जियों के भावों में उछाल देखने को मिला। भिंडी आज और महंगी हो गई। आज थोक मंडी में भिंडी के दाम 40 से 50 रुपए के बीच रहे। वहीं शिमला मिर्च और हरी मिर्च पहले ही महंगे बिक रहे हैं। आज थोक मंडी में शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 रुपए के बीच रहे तो हरी मिर्ची के दाम आज 35 से 45 रुपए के बीच रहे। अन्य सब्जियां भी आज महंगी बिकीं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के भाव स्थिर रहे। आल थोक मंडी में आलू के भाव 6 से 13 रुपए तक बोले गए तो प्याज के दाम भी आज 8 से 17 रुपए के बिका। आज लहसुन ऊपर में थोड़ा चढ़ा और आज लहसुन के दाम 20 से 65 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 15 रुपए 22
मिर्ची 35 से 40 रुपए
बारीक मिर्च 40 से 45 रुपए
फूल गोभी 40 से 50 रुपए
पत्ता गोभी 20 से 25 रुपए
करेला 35 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए
नींबू 28 से 32 रुपए
लोकी 35 से 40 रुपए
भिंडी 40 से 50 रुपए
अदरक 60 से 65 रुपए
ग्वार फली 35 से 70 रुपए
बैंगन 10 से 22 रुपए
कद्दू 12 से 14 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 40 से 45 रुपए
तुरई 18 से 28 रुपए
अरबी 18 से 20 रुपए
टिंडा 35 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
----------------------------------------------
लहसुन के दामों में इजाफा
आलू 6 से 13 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए
प्याज नासिक पुराना 14 से 16 रुपए
प्याज नासिक नया 14 से 17 रुपए
लहसुन 20 से 65 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग