Muhana Mandi : थोक मंडी में ​भिंडी हुई महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते, आलू-प्याज आज स्थिर

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज कई सब्जियों के भावों में उछाल देखने को मिला। ​भिंडी आज और महंगी हो गई। आज थोक मंडी में ​भिंडी के दाम 40 से 50 रुपए के बीच रहे। वहीं ​शिमला मिर्च और हरी मिर्च पहले ही महंगे बिक रहे हैं। आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 रुपए के बीच रहे तो हरी मिर्ची के दाम आज 35 से 45 रुपए के बीच रहे। अन्य स​ब्जियां भी आज महंगी बिकीं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के भाव स्थिर रहे। आल थोक मंडी में आलू के भाव 6 से 13 रुपए तक बोले गए तो प्याज के दाम भी आज 8 से 17 रुपए के बिका। आज लहसुन ऊपर में थोड़ा चढ़ा और आज लहसुन के दाम 20 से 65 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।