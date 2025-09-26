Muhana Mandi : भिंडी फिर से होने लगी महंगी, थोक मंडी में आज नींबू के दाम गिरे, लहसुन हो रहा सस्ता

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज मंडी में जहां लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई तो वहीं ​भिंडी-टमाटर के दामों में हल्का उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 15 से 60 रुपए के बीच बोले गए। वहीं ​भिंडी के दाम आज 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। आज टमाटर भी थोड़ा चढ़ कर 16 से 25 रुपए के बीच बिका। ​शिमला मिर्च भी आज भी महंगी बिकी। अन्य स​ब्जियों में अरबी, बैंगन, कद्दू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी मिर्ची के दाम आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आज प्याज के दाम यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू 7 से 12 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।