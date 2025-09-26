Muhana Mandi : भिंडी फिर से होने लगी महंगी, थोक मंडी में आज नींबू के दाम गिरे, लहसुन हो रहा सस्ता

- मुहाना मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज मंडी में जहां लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई तो वहीं भिंडी-टमाटर के दामों में हल्का उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 15 से 60 रुपए के बीच बोले गए। वहीं भिंडी के दाम आज 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। आज टमाटर भी थोड़ा चढ़ कर 16 से 25 रुपए के बीच बिका। शिमला मिर्च भी आज भी महंगी बिकी। अन्य सब्जियों में अरबी, बैंगन, कद्दू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी मिर्ची के दाम आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आज प्याज के दाम यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू 7 से 12 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 16 रुपए 25
मिर्ची 20 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 25 से 30 रुपए
फूल गोभी 20 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 20 रुपए
करेला 15 से 20 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए
नींबू 30 से 35 रुपए
लोकी 10 से 16 रुपए
भिंडी 25 से 30 रुपए
अदरक 48 से 70 रुपए
ग्वार फली 40 से 45 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 28 से 34 रुपए
तुरई 15 से 20 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 65 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
--------------------------------------
लहसुन हुआ और सस्ता
आलू 7 से 12 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए
प्याज नासिक पुराना 14 से 16 रुपए
प्याज नासिक नया 15 से 17 रुपए
लहसुन 15 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर