Muhana Mandi : टमाटर हुआ सस्ता, हरी मिर्ची- फूल गोभी फिर महंगे हुए, प्याज के दाम और लुढ़के

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज कई स​ब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिला तो वहीं टमाटर के दाम नीचे आने से आमजन को राहत मिल सकती है। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 13 से 20 रुपए तक बोले गए। आज हरी मिर्ची महंगी बिकी। हरी मिर्ची आज 35 से 55 रुपए के बीच बिकी। आज फूल गोभी भी महंगी बिकी। आज मंडी में फूल गोभी के दाम भी 25 से 50 रुपए के बीच बोले गए। अन्य स​ब्जियों में ​भिंडी, बैंगन, टिंडा, तुरई, अरबी, करेला और ​शिमला मिर्च के दामों में भी तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में और गिरावट आ गई। आज थोक मंडी में आलू के दाम 8 से 13 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम 9 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम तो लंबे समय से नीचे चल रही है। आज थोक मंडी में लहसुन 25 से 75 रुपए के बीच बिका। आज मुहाना थोक सब्जी मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।