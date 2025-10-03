Muhana Mandi : भिंडी फिर हुई महंगी, दाम चढ़े, ​शिमला मिर्च के दामों गिरावट, आलू-प्याज और लहसुन के दाम यथावत

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में सब्जियों के भावों में आ रही गिरावट
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों की आवक बढ़ने से सब्जियों के दामों में गिरावट आने लगी है। भिंडी का सीजन अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में भिंडी के दामों में इजाफा हो रहा है। आज थोक मंडी में भिंडी के दाम 25 से 30 रुपए प्रति किलो बोले गए। वहीं शिमला मिर्च के दामों में गिरावट आने लगी है। आज थोक मंडी में शिमला मिर्च के दाम 50 से 55 रुपए के बीच रहे। दूसरी ओर आलू-प्याज मंडी में आज भाव यथावत रहे। अन्य सब्जियों में बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कद्दू, बैगन, अरबी, तुरई, नींबू और लॉकी के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिला। थोक मंडी में आलू 6 से 13 रुपए बिका तो प्याज के दाम आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज 15 से 60 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 21 रुपए 28
मिर्ची 22 से 30 रुपए
बारीक मिर्च 33 से 35 रुपए
फूल गोभी 25 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 20 से 22 रुपए
करेला 25 से 35 रुपए
शिमला मिर्च 50 से 55 रुपए
नींबू 25 से 30 रुपए
लोकी 14 से 18 रुपए
भिंडी 25 से 30 रुपए
अदरक 40 से 70 रुपए
ग्वार फली 35 से 80 रुपए
बैंगन 15 से 30 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 28 रुपए
तुरई 15 से 20 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
---------------------------------------------
आलू हो रहा सस्ता
आलू 6 से 13 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए
प्याज नासिक पुराना 14 से 16 रुपए
प्याज नासिक नया 15 से 17 रुपए
लहसुन 15 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
