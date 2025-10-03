Muhana Mandi : भिंडी फिर हुई महंगी, दाम चढ़े, ​शिमला मिर्च के दामों गिरावट, आलू-प्याज और लहसुन के दाम यथावत

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों की आवक बढ़ने से स​ब्जियों के दामों में गिरावट आने लगी है। ​भिंडी का सीजन अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ​भिंडी के दामों में इजाफा हो रहा है। आज थोक मंडी में ​भिंडी के दाम 25 से 30 रुपए प्रति किलो बोले गए। वहीं ​शिमला मिर्च के दामों में गिरावट आने लगी है। आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च के दाम 50 से 55 रुपए के बीच रहे। दूसरी ओर आलू-प्याज मंडी में आज भाव यथावत रहे। अन्य स​ब्जियों में बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कद्दू, बैगन, अरबी, तुरई, नींबू और लॉकी के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिला। थोक मंडी में आलू 6 से 13 रुपए बिका तो प्याज के दाम आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज 15 से 60 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।