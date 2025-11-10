Muhana Mandi : थोक मंडी में सब्जियों के दामों में आया फिर उछाल, टमाटर-​भिंडी और ग्वार फली ​हुई महंगी महंगी

- दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में नया आलू महंगा बिक रहा
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में एक बार फिर से सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। आज मंडी में मटर फली और महंगी हुई। आज थोक मंडी में मटर के दाम 135 से 140 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के दामों में भी इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 20 से 35 रुपए के बीच बोले गए। इसी प्रकार आज भिंडी, ग्वार फली व अन्य सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज नए आलू की आवक शुरू हो गई है। आल थोक आलू-प्याज मंडी में नया आलू महंगा बिका। आज मंडी में नए आलू के दाम 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। वहीं प्याज के दाम आज भी स्थिर रहे। आज प्याज के दाम 8 से 16 रुपए तो लहसुन के दाम भी आज 20 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 27 से 30 रुपये
टमाटर देसी 20 से 35 रुपये
मटर 135 से 140 रुपये
मिर्ची 18 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 25 से 26 रुपए
फूल गोभी 12 से 15 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए
करेला 36 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 35 से 38 रुपए
नींबू 22 से 25 रुपए
लोकी 20 से 22 रुपए
भिंडी 50 से 60 रुपए
अदरक 53 से 54 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 13 से 15 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 18 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
टिंडा 40 से 45 रुपए
गाजर 20 से 25 रुपया
मूली 10 से 15 रुपया
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू नया महंगा
आलू नया 25 से 30 रुपए
आलू पुराना 8 से 15 रुपए
प्याज 8 से 16 रुपए
लहसुन 20 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
