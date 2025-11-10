Muhana Mandi : थोक मंडी में सब्जियों के दामों में आया फिर उछाल, टमाटर-​भिंडी और ग्वार फली ​हुई महंगी महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में एक बार फिर से स​ब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। आज मंडी में मटर फली और महंगी हुई। आज थोक मंडी में मटर के दाम 135 से 140 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर के दामों में भी इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 20 से 35 रुपए के बीच बोले गए। इसी प्रकार आज ​भिंडी, ग्वार फली व अन्य स​ब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज नए आलू की आवक शुरू हो गई है। आल थोक आलू-प्याज मंडी में नया आलू महंगा बिका। आज मंडी में नए आलू के दाम 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। वहीं प्याज के दाम आज भी स्थिर रहे। आज प्याज के दाम 8 से 16 रुपए तो लहसुन के दाम भी आज 20 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।