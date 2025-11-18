Patrika LogoSwitch to English

Muhana Mandi : मुहाना थोक सब्जी मंडी : मटर के दामों गिरावट, फिर भी महंगी, टमाटर-हरी मिर्च भी महंगे

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में आज भी स​ब्जियों के भावों में उछाल देख गया। हालांकि आज मटर फली के दामों में गिरावट देखी गई, लेकिन बावजूद इसके मटर फली अभी महंगी बिक रही है। आज मुहाना मंडी में मटर फली के दाम 70 से 100 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर भी महंगा बिक रहा है। आज टमाटर के दाम 30 से 42 रुपए के बीच रहे।

जयपुर

Murari

Nov 18, 2025

- दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में नया आलू महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में आज भी स​ब्जियों के भावों में उछाल देख गया। हालांकि आज मटर फली के दामों में गिरावट देखी गई, लेकिन बावजूद इसके मटर फली अभी महंगी बिक रही है। आज मुहाना मंडी में मटर फली के दाम 70 से 100 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर भी महंगा बिक रहा है। आज टमाटर के दाम 30 से 42 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम भी सीजन के हिसाब से अभी ऊपर चल रहे हैं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी नया आलू महंगा बिका। आज थोक मंडी में नए आलू के दाम 24 से 25 रुपए के बीच रहे। वहीं पुराना आलू व प्याज के दाम नीचे रहे। आज पुराना आलू 9 से 14 रुपए तो प्याज के दाम आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज 25 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आजस​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 38 से 42 रुपये

टमाटर देसी 30 से 40 रुपये

मटर 70 से 100 रुपये

मिर्ची 15 से 18 रुपए

बारीक मिर्च 32 से के 35 रुपए

फूल गोभी 20 से 25 रुपए

पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए

करेला 40 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 45 से 50 रुपए

नींबू 22 से 25 रुपए

लोकी 18 से 20 रुपए

भिंडी 50 से 60 रुपए

अदरक 58 से 60 रुपए

ग्वार फली 45 से 55 रुपए

बैंगन 20 से 35 रुपए

कद्दू 19 से 20 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 18 से 22 रुपए

तुरई 20 से 25 रुपए

टिंडा 40 से 45 रुपए

गाजर 20 से 28 रुपया

मूली 14 से 15 रुपया

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-------------------------------------

नया आलू अभी महंगा

आलू नया 24 से 25 रुपए

आलू पुराना 9 से 14 रुपए

प्याज 8 से 16 रुपए

लहसुन 25 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

