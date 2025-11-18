Muhana Mandi : मुहाना थोक सब्जी मंडी : मटर के दामों गिरावट, फिर भी महंगी, टमाटर-हरी मिर्च भी महंगे

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में आज भी स​ब्जियों के भावों में उछाल देख गया। हालांकि आज मटर फली के दामों में गिरावट देखी गई, लेकिन बावजूद इसके मटर फली अभी महंगी बिक रही है। आज मुहाना मंडी में मटर फली के दाम 70 से 100 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर भी महंगा बिक रहा है। आज टमाटर के दाम 30 से 42 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम भी सीजन के हिसाब से अभी ऊपर चल रहे हैं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी नया आलू महंगा बिका। आज थोक मंडी में नए आलू के दाम 24 से 25 रुपए के बीच रहे। वहीं पुराना आलू व प्याज के दाम नीचे रहे। आज पुराना आलू 9 से 14 रुपए तो प्याज के दाम आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज 25 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आजस​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।