Muhana Mandi : मुहाना थोक सब्जी मंडी : मटर के दामों गिरावट, फिर भी महंगी, टमाटर-हरी मिर्च भी महंगे

- दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में नया आलू महंगा
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में आज भी सब्जियों के भावों में उछाल देख गया। हालांकि आज मटर फली के दामों में गिरावट देखी गई, लेकिन बावजूद इसके मटर फली अभी महंगी बिक रही है। आज मुहाना मंडी में मटर फली के दाम 70 से 100 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर भी महंगा बिक रहा है। आज टमाटर के दाम 30 से 42 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य सब्जियों के दाम भी सीजन के हिसाब से अभी ऊपर चल रहे हैं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी नया आलू महंगा बिका। आज थोक मंडी में नए आलू के दाम 24 से 25 रुपए के बीच रहे। वहीं पुराना आलू व प्याज के दाम नीचे रहे। आज पुराना आलू 9 से 14 रुपए तो प्याज के दाम आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज 25 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आजसब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 38 से 42 रुपये
टमाटर देसी 30 से 40 रुपये
मटर 70 से 100 रुपये
मिर्ची 15 से 18 रुपए
बारीक मिर्च 32 से के 35 रुपए
फूल गोभी 20 से 25 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए
करेला 40 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 45 से 50 रुपए
नींबू 22 से 25 रुपए
लोकी 18 से 20 रुपए
भिंडी 50 से 60 रुपए
अदरक 58 से 60 रुपए
ग्वार फली 45 से 55 रुपए
बैंगन 20 से 35 रुपए
कद्दू 19 से 20 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 18 से 22 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
टिंडा 40 से 45 रुपए
गाजर 20 से 28 रुपया
मूली 14 से 15 रुपया
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
नया आलू अभी महंगा
आलू नया 24 से 25 रुपए
आलू पुराना 9 से 14 रुपए
प्याज 8 से 16 रुपए
लहसुन 25 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
