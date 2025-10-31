Patrika LogoSwitch to English

Muhana Mandi : आज मुहाना थोक सब्जी मंडी में अवकाश, केवल आलू-प्याज मंडी में हुआ कारोबार

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज मासिक अवकाश है। केवल आज मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में ही कारोबार हुआ। मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज व लहसुन के दामों में आज एक-दो रुपए की घटत-बढ़त देखी गई।

जयपुर

image

Murari

Oct 31, 2025

- मुहाना थोक आलू-प्याज व लहसुन मंडी में आज दाम रहे स्थिर

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज मासिक अवकाश है। केवल आज मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में ही कारोबार हुआ। मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज व लहसुन के दामों में आज एक-दो रुपए की घटत-बढ़त देखी गई। आज थोक मंडी में आलू 9 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 9 से 20 रुपए के बीच बोले गए। आज लहसुन के दाम स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 30 से 80 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना आलू-प्याज मंडी में भाव इस प्रकार रहे।

आलू-प्याज मंडी के भाव

आलू 10 से 15 रुपए

प्याज लोकल एमपी 9 से 14 रुपए

प्याज नासिक पुराना 15 से 18 रुपए

प्याज नासिक नया 15 से 20 रुपए

लहसुन 30 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

जयपुर

31 Oct 2025 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : आज मुहाना थोक सब्जी मंडी में अवकाश, केवल आलू-प्याज मंडी में हुआ कारोबार

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

