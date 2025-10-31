Muhana Mandi : आज मुहाना थोक सब्जी मंडी में अवकाश, केवल आलू-प्याज मंडी में हुआ कारोबार

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज मासिक अवकाश है। केवल आज मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में ही कारोबार हुआ। मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज व लहसुन के दामों में आज एक-दो रुपए की घटत-बढ़त देखी गई। आज थोक मंडी में आलू 9 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 9 से 20 रुपए के बीच बोले गए। आज लहसुन के दाम स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 30 से 80 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना आलू-प्याज मंडी में भाव इस प्रकार रहे।