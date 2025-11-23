Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में टमाटर पहुंचा 55 रुपए, हरी मटर भी ​बिक रही महंगी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। आज थोक मंडी में टमाटर और महंगा हुआ। आज थोक मंडी में दोनों प्रकार के टमाटर 55 रुपए के बिके। वहीं हरी मटर पहले से महंगी बिक रही है। आज हरी मटर के दाम 68 से 90 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा ​भिंडी, ​शिमला मिर्च, फूल गोभी, गाजर, करेला, लॉकी, अदरक, ग्वार फली, बैंगन, तुरई और टिंडा के दाम भी आज ऊपर बोले गए।

Google source verification

जयपुर

image

Murari

Nov 23, 2025

- बारीक हरी मिर्ची भी हो रही महंगी, फूल गोभी-​भिंडी के दामों भी इजाफा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। आज थोक मंडी में टमाटर और महंगा हुआ। आज थोक मंडी में दोनों प्रकार के टमाटर 55 रुपए के बिके। वहीं हरी मटर पहले से महंगी बिक रही है। आज हरी मटर के दाम 68 से 90 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा ​भिंडी, ​शिमला मिर्च, फूल गोभी, गाजर, करेला, लॉकी, अदरक, ग्वार फली, बैंगन, तुरई और टिंडा के दाम भी आज ऊपर बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रका रहे

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 52 से 55 रुपए

टमाटर देसी 45 से 55 रुपए

मटर 68 से 90 रुपए

मिर्ची 18 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 46 से के 48 रुपए

फूल गोभी 20 से 30 रुपए

पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए

करेला 40 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए

नींबू 27 से 28 रुपए

लॉकी 20 से 24 रुपए

भिंडी 70 से 90 रुपए

अदरक 52 रुपए 54

ग्वार फली 50 से 55 रुपए

बैंगन 25 से 35 रुपए

कद्दू 15 से 16 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 18 से 20 रुपए

तुरई 25 से 30 रुपए

टिंडा 28 से 45 रुपए

गाजर 15 से 20 रुपए

मूली 12 से 15 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

