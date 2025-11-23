Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में टमाटर पहुंचा 55 रुपए, हरी मटर भी ​बिक रही महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। आज थोक मंडी में टमाटर और महंगा हुआ। आज थोक मंडी में दोनों प्रकार के टमाटर 55 रुपए के बिके। वहीं हरी मटर पहले से महंगी बिक रही है। आज हरी मटर के दाम 68 से 90 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा ​भिंडी, ​शिमला मिर्च, फूल गोभी, गाजर, करेला, लॉकी, अदरक, ग्वार फली, बैंगन, तुरई और टिंडा के दाम भी आज ऊपर बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रका रहे