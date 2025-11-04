- मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के दामों में आ रही गिरावट
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों की आवक बढ़ने से दामों में गिरावट आना शुरू हो गई है। आज थोक मंडी में केवल हरी मटर ही महंगी बिकी। बाकी सब्जियां सस्ती हो रही है। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 125 रुपए से 130 रुपए के बीच बोले गए। वहीं आज टमाटर के दाम 12 से 15 रुपए के बीच रहे तो फूल गोभी भी सस्ती होकर आज 15 से 20 रुपए के बीच बिकी। मोटी हरी मिर्ची भी सस्ती होकर आज 15 से 20 रुपए के बीच बिकी। अन्य सब्जियों के दामों में भी गिरावट है। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम सामान्य रहे। आज थोक मंडी में आलू 10 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज यथावत रहे और 30 से 80 रुपए के बीच बिका। आज मुहाना थोक मंडी में भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 12 से 13 रुपए
टमाटर देसी 10 से 15 रुपए
मटर 125 से 130 रुपए
मिर्ची 15 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 30 से 32 रुपए
फूल गोभी 15 से 20 रुपए
पत्ता गोभी 10 से 16 रुपए
करेला 30 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 30 से 38 रुपए
नींबू 20 से 22 रुपए
लोकी 15 से 20 रुपए
भिंडी 35 से 40 रुपए
अदरक 47 से 50 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 13 से 15 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 30 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
टिंडा 45 से 50 रुपए
गाजर 30 से 40 रुपए
मूली 10 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
प्याज हो रहा सस्ता
आलू 10 से 15 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए
प्याज नासिक पुराना 14 से 18 रुपए
प्याज नासिक नया 10 से 18 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
