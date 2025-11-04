Patrika LogoSwitch to English

Muhana Mandi : थोक मंडी स​ब्जियों की आवक बढ़ी : मटर महंगी, टमाटर-फूल गोभी हो रही सस्ती

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों की आवक बढ़ने से दामों में गिरावट आना शुरू हो गई है। आज थोक मंडी में केवल हरी मटर ही महंगी बिकी। बाकी स​ब्जियां सस्ती हो रही है। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 125 रुपए से 130 रुपए के बीच ​बोले गए। वहीं आज टमाटर के दाम 12 से 15 रुपए के बीच रहे तो फूल गोभी भी सस्ती होकर आज 15 से 20 रुपए के बीच बिकी। मोटी हरी मिर्ची भी सस्ती होकर आज 15 से 20 रुपए के बीच बिकी।

जयपुर

image

Murari

Nov 04, 2025

- मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के दामों में आ रही गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों की आवक बढ़ने से दामों में गिरावट आना शुरू हो गई है। आज थोक मंडी में केवल हरी मटर ही महंगी बिकी। बाकी स​ब्जियां सस्ती हो रही है। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 125 रुपए से 130 रुपए के बीच ​बोले गए। वहीं आज टमाटर के दाम 12 से 15 रुपए के बीच रहे तो फूल गोभी भी सस्ती होकर आज 15 से 20 रुपए के बीच बिकी। मोटी हरी मिर्ची भी सस्ती होकर आज 15 से 20 रुपए के बीच बिकी। अन्य स​ब्जियों के दामों में भी गिरावट है। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम सामान्य रहे। आज थोक मंडी में आलू 10 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज ​यथावत रहे और 30 से 80 रुपए के बीच बिका। आज मुहाना थोक मंडी में भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 12 से 13 रुपए

टमाटर देसी 10 से 15 रुपए

मटर 125 से 130 रुपए

मिर्ची 15 से 20 रुपए

बारीक मिर्च 30 से 32 रुपए

फूल गोभी 15 से 20 रुपए

पत्ता गोभी 10 से 16 रुपए

करेला 30 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 30 से 38 रुपए

नींबू 20 से 22 रुपए

लोकी 15 से 20 रुपए

भिंडी 35 से 40 रुपए

अदरक 47 से 50 रुपए

ग्वार फली 40 से 50 रुपए

बैंगन 15 से 20 रुपए

कद्दू 13 से 15 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 15 से 30 रुपए

तुरई 20 से 25 रुपए

टिंडा 45 से 50 रुपए

गाजर 30 से 40 रुपए

मूली 10 से 15 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-------------------------------------------

प्याज हो रहा सस्ता

आलू 10 से 15 रुपए

प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए

जयपुर

Published on:

04 Nov 2025 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी स​ब्जियों की आवक बढ़ी : मटर महंगी, टमाटर-फूल गोभी हो रही सस्ती

