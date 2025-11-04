जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों की आवक बढ़ने से दामों में गिरावट आना शुरू हो गई है। आज थोक मंडी में केवल हरी मटर ही महंगी बिकी। बाकी स​ब्जियां सस्ती हो रही है। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 125 रुपए से 130 रुपए के बीच ​बोले गए। वहीं आज टमाटर के दाम 12 से 15 रुपए के बीच रहे तो फूल गोभी भी सस्ती होकर आज 15 से 20 रुपए के बीच बिकी। मोटी हरी मिर्ची भी सस्ती होकर आज 15 से 20 रुपए के बीच बिकी। अन्य स​ब्जियों के दामों में भी गिरावट है। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम सामान्य रहे। आज थोक मंडी में आलू 10 से 15 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज ​यथावत रहे और 30 से 80 रुपए के बीच बिका। आज मुहाना थोक मंडी में भाव इस प्रकार रहे।