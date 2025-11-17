Patrika LogoSwitch to English

Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में महंगाई की मार : टमाटर-शिमला मिर्च फिर हो रहे महंगे

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। इस कारण खुदरा बाजार में भी स​ब्जियां महंगी मिल रही हैं। आज मुहाना थोक मंडी में टमाटर के दामों इजाफा देखा गया। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए तक बिका। ​शिमल मिर्च भी महंगी बिकी।

जयपुर

image

Murari

Nov 17, 2025

- मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में नया आलू अब भी महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। इस कारण खुदरा बाजार में भी स​ब्जियां महंगी मिल रही हैं। आज मुहाना थोक मंडी में टमाटर के दामों इजाफा देखा गया। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए तक बिका। ​शिमल मिर्च भी महंगी बिकी। ​शिमला मिर्च के दाम आज 50 से 55 रुपए के बीच रहे तो मटर फली पहले से महंगी चल रही है। आज मटर के दाम भी 60 से 120 रुपए के बीच रहे। अन्य स​ब्जियों में फूल गोभी, बारीक हरी मिर्ची, करेला, ​भिंडी, अदरक, ग्वार फली, बैंगन, कद्दू और टिंडा के दामों में भी इजाफा दिखाई दिया। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी नया आलू महंगा बिका। आज नए आलू के दाम 24 से 25 रुपए के बीच रहे तो पुराना आलू आज 9 से 14 रुपए के बीच बिका। प्याज आज और सस्ता हुआ और प्याज के दाम 5 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियोंं के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 47 से 48 रुपए

टमाटर देसी 40 से 50 रुपए

मटर 60 से 120 रुपए

मिर्ची 13 से 16 रुपए

बारीक मिर्च 26 से के 28 रुपए

फूल गोभी 20 से 25 रुपए

पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए

करेला 50 से 55 रुपए

शिमला मिर्च 50 से 55 रुपए

नींबू 22 से 25 रुपए

लोकी 18 से 20 रुपए

भिंडी 50 से 60 रुपए

अदरक 58 से 60 रुपए

ग्वार फली 45 से 55 रुपए

बैंगन 20 से 35 रुपए

कद्दू 19 से 20 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 18 से 20 रुपए

तुरई 20 से 25 रुपए

टिंडा 40 से 45 रुपए

गाजर 20 से 28 रुपए

मूली 14 से 15 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

---------------------------------------

प्याज हो रहा सस्ता

आलू नया 24 से 25 रुपए

आलू पुराना 9 से 14 रुपए

प्याज 5 से 15 रुपए

लहसुन 25 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

जयपुर

