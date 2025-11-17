Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में महंगाई की मार : टमाटर-शिमला मिर्च फिर हो रहे महंगे

- मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में नया आलू अब भी महंगा
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। इस कारण खुदरा बाजार में भी सब्जियां महंगी मिल रही हैं। आज मुहाना थोक मंडी में टमाटर के दामों इजाफा देखा गया। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए तक बिका। शिमल मिर्च भी महंगी बिकी। शिमला मिर्च के दाम आज 50 से 55 रुपए के बीच रहे तो मटर फली पहले से महंगी चल रही है। आज मटर के दाम भी 60 से 120 रुपए के बीच रहे। अन्य सब्जियों में फूल गोभी, बारीक हरी मिर्ची, करेला, भिंडी, अदरक, ग्वार फली, बैंगन, कद्दू और टिंडा के दामों में भी इजाफा दिखाई दिया। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी नया आलू महंगा बिका। आज नए आलू के दाम 24 से 25 रुपए के बीच रहे तो पुराना आलू आज 9 से 14 रुपए के बीच बिका। प्याज आज और सस्ता हुआ और प्याज के दाम 5 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियोंं के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 47 से 48 रुपए
टमाटर देसी 40 से 50 रुपए
मटर 60 से 120 रुपए
मिर्ची 13 से 16 रुपए
बारीक मिर्च 26 से के 28 रुपए
फूल गोभी 20 से 25 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 18 रुपए
करेला 50 से 55 रुपए
शिमला मिर्च 50 से 55 रुपए
नींबू 22 से 25 रुपए
लोकी 18 से 20 रुपए
भिंडी 50 से 60 रुपए
अदरक 58 से 60 रुपए
ग्वार फली 45 से 55 रुपए
बैंगन 20 से 35 रुपए
कद्दू 19 से 20 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 18 से 20 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
टिंडा 40 से 45 रुपए
गाजर 20 से 28 रुपए
मूली 14 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
प्याज हो रहा सस्ता
आलू नया 24 से 25 रुपए
आलू पुराना 9 से 14 रुपए
प्याज 5 से 15 रुपए
लहसुन 25 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
