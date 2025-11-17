Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में महंगाई की मार : टमाटर-शिमला मिर्च फिर हो रहे महंगे

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। इस कारण खुदरा बाजार में भी स​ब्जियां महंगी मिल रही हैं। आज मुहाना थोक मंडी में टमाटर के दामों इजाफा देखा गया। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए तक बिका। ​शिमल मिर्च भी महंगी बिकी। ​शिमला मिर्च के दाम आज 50 से 55 रुपए के बीच रहे तो मटर फली पहले से महंगी चल रही है। आज मटर के दाम भी 60 से 120 रुपए के बीच रहे। अन्य स​ब्जियों में फूल गोभी, बारीक हरी मिर्ची, करेला, ​भिंडी, अदरक, ग्वार फली, बैंगन, कद्दू और टिंडा के दामों में भी इजाफा दिखाई दिया। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी नया आलू महंगा बिका। आज नए आलू के दाम 24 से 25 रुपए के बीच रहे तो पुराना आलू आज 9 से 14 रुपए के बीच बिका। प्याज आज और सस्ता हुआ और प्याज के दाम 5 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियोंं के भाव इस प्रकार रहे।