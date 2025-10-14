Rajasthan Murder: पत्नी के थे 26 साल के प्रेमी से अवैध संबंध इसलिए बेरहमी से पीट-पीटकर कर दी युवक हत्या, हाइवे किनारे मिला था शव

पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 5 हजार का इनाम घोषित किया था। रायसर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने मुख्य आरोपी पीताबर उर्फ प्रितम उर्फ पिल्या (47) निवासी झांकडी पुलिस थाना थानागाजी को डिटेन कर कड़ी पूछताछ की। जिस पर उसने रामनिवास का अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने से अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।