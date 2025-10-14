Rajasthan Murder: पत्नी के थे 26 साल के प्रेमी से अवैध संबंध इसलिए बेरहमी से पीट-पीटकर कर दी युवक हत्या, हाइवे किनारे मिला था शव

घटना स्थल पर मौजूद पुलिस और मृतक युवक (फोटो- पत्रिका)
रायसर थाना क्षेत्र के बहलोड़ गांव में मनोहरपुर दौसा हाईवे किनारे युवक की हत्या करने की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पीताबर उर्फ प्रितम उर्फ पिल्या को वारदात के महज 24 घण्टे में गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी हरदयाल मीणा ने शनिवार सुबह बहलोड़ के समीप हाईवे किनारे किसी व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद मौके पर एफएसएल व एमओबी टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। मृतक के भाई ने रायसर थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 5 हजार का इनाम घोषित किया था। रायसर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने मुख्य आरोपी पीताबर उर्फ प्रितम उर्फ पिल्या (47) निवासी झांकडी पुलिस थाना थानागाजी को डिटेन कर कड़ी पूछताछ की। जिस पर उसने रामनिवास का अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने से अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।
पुलिस पूछताछ में वारदात के मुख्य आरोपी पीताबर ने बताया कि रामनिवास का उसकी पत्नी के साथ पिछले कई दिनों से अवैध संबंध था। जिसकी जानकारी मिलने के बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ चिलपली मोड़ के समीप रामनिवास के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद उसकी हत्या कर शव को बहलोड़ के पास डाल कर भाग गए।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग