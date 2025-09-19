Rajasthan: अनशन पर बैठे नरेश मीणा को जबरन उठाकर ले गई पुलिस, SMS अस्पताल में कराया भर्ती

जयपुर पु​लिस ने बुधवार को नरेश मीणा को बिना परमिशन शहीद स्मारक पर धरना देने के कारण नोटिस जारी किया था। लेकिन, नरेश मीणा और उनके समर्थक शहीद स्मारक से नहीं हटे। इस पर गुरुवार को पुलिस नरेश मीणा को हिरासत में लेने पहुंची। इस दौरान समर्थकों ने विरोध भी किया। लेकिन, पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया और सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया।