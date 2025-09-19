Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: अनशन पर बैठे नरेश मीणा को जबरन उठाकर ले गई पुलिस, SMS अस्पताल में कराया भर्ती

Naresh Meena: झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर अनशन कर रहे नरेश मीणा को पुलिस जबरन उठाकर ले गई।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 19, 2025

Naresh-Meena-3
Play video
अस्पताल में भर्ती नरेश मीणा। फोटो: सोशल

जयपुर। झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर अनशन कर रहे नरेश मीणा को पुलिस जबरन उठाकर ले गई। इस दौरान पुलिस को समर्थकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। नरेश मीणा को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

भर्ती होने के बाद नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उसे अस्पताल में रखा जाए या जेल में, अन्याय व भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।

अस्पताल में नरेश मीणा से मिले खाचरियावास

इस बीच नरेश मीणा से मिलने पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ट्वीट किया कि नरेश मीणा को जल त्याग करने से रोका गया है, क्योंकि आमजन के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति की जान जरूरी है।

समर्थकों ने किया विरोध

जयपुर पु​लिस ने बुधवार को नरेश मीणा को बिना परमिशन शहीद स्मारक पर धरना देने के कारण नोटिस जारी किया था। लेकिन, नरेश मीणा और उनके समर्थक शहीद स्मारक से नहीं हटे। इस पर गुरुवार को पुलिस नरेश मीणा को हिरासत में लेने पहुंची। इस दौरान समर्थकों ने विरोध भी किया। लेकिन, पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया और सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया।

ये है मांग

बता दें कि झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नरेश मीणा 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। नरेश मीणा की मांग है कि झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार के स्तर पर अभी इस पर सहमति नहीं बन पाई है।

Updated on:

19 Sept 2025 07:40 am

Published on:

19 Sept 2025 07:39 am

Rajasthan: अनशन पर बैठे नरेश मीणा को जबरन उठाकर ले गई पुलिस, SMS अस्पताल में कराया भर्ती

