Narmada Canal Project: 728 किमी का सफर, नर्मदा का पानी पहुंचा सीमा के आखिरी गांव, बदली तकदीर

Water Crisis Solution: जयपुर. राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे सुंदरा गांव में आखिरकार वह दिन आ गया, जिसका इंतजार यहां के लोग पीढ़ियों से कर रहे थे। आज़ादी के बाद पहली बार इस दूरस्थ रेगिस्तानी क्षेत्र के हर घर तक नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचा है। यह सिर्फ पानी की आपूर्ति नहीं, बल्कि संघर्ष, उम्मीद और विकास की नई कहानी है।