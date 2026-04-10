Rajasthan News : देश के आखिरी सरहदी गांव तक पहुंचा नर्मदा का मीठा पानी, जानें कैसे हुआ ‘चमत्कार’?

थार के रेगिस्तान की तपती रेत और अंतरराष्ट्रीय सीमा की चुनौतियों के बीच बसे सुंदरा गाँव ने आज एक नया इतिहास रचा है। आज़ादी के 78 साल बाद, इस गाँव के हर घर तक पहली बार नल से स्वच्छ और मीठा पेयजल पहुँचा है। यह सफलता केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, बल्कि उन हजारों ग्रामीणों की जीत है जिन्होंने पीढ़ियों से खारा पानी पीकर अपना जीवन काटा है।