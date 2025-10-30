सरदार पटेल की 150 वीं जयंती पर जयपुर में 31 अक्टूबर को निकलेगी राष्ट्रीय एकात्मता शोभायात्रा

संस्था के अध्यक्ष डॉ कैलाश मोठे ने बताया कि शोभायात्रा में भारत के लगभग 500 वर्षों के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की झलकियां दिखाई देंगी। झांकियों में सरदार पटेल द्वारा रियासतों का एकीकरण, महाराणा प्रताप का शौर्य, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, और अहिल्याबाई होल्कर की कूटनीति जैसे ऐतिहासिक प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।