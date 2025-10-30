सरदार पटेल की 150 वीं जयंती पर जयपुर में 31 अक्टूबर को निकलेगी राष्ट्रीय एकात्मता शोभायात्रा

जयपुर। लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती के अवसर पर भारत-भारती संस्था की ओर से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकात्मता शोभायात्रा निकाली जाएगी। अल्बर्ट हॉल से दोपहर 1:30 बजे शोभायात्रा रवाना होगी। यह यात्रा देश में एकता, अखंडता और एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
संस्था के अध्यक्ष डॉ कैलाश मोठे ने बताया कि शोभायात्रा में भारत के लगभग 500 वर्षों के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की झलकियां दिखाई देंगी। झांकियों में सरदार पटेल द्वारा रियासतों का एकीकरण, महाराणा प्रताप का शौर्य, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, और अहिल्याबाई होल्कर की कूटनीति जैसे ऐतिहासिक प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
संस्था के संरक्षक अशोक मित्तल ने बताया कि यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट-गाड़ियाँ, शहनाई वादन और देशभक्ति गीतों की धुनें वातावरण को देशभक्ति से भर देंगी। सबसे आगे मोती डूंगरी गणेशजी और गोविंद देवजी की झांकियाँ रहेंगी। इसके साथ ही रामलला (अयोध्या), स्वर्ण मंदिर (अमृतसर), विवेकानंद स्मारक (कन्याकुमारी) और सोमनाथ मंदिर (गुजरात) जैसी झलकियां भी देखने को मिलेंगी।
उपाध्यक्ष कुमार स्वामी ने बताया कि शोभायात्रा में पूर्व सैनिक दल 21 फीट ऊँची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की झांकी के साथ मार्च पास्ट करेंगे। देश के 25 से अधिक राज्यों के लोग पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेंगे।
जनसंपर्क प्रमुख धर्मेंद्र शर्मा और सचिव राजेश पंडित ने बताया कि जयपुर से आरंभ यह अभियान आगामी महीनों में देश के 150 शहरों में आयोजित होगा, जो राष्ट्र की एकता और समरसता को नई दिशा देगा।
