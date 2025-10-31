राष्ट्रीय एकता दिवस: देश के दिल में एकता की लौ…लौहपुरुष के साए में विकसित हो रहा नया पर्यटन स्थल

जयपुर/अहमदाबाद। नर्मदा के शांत तट पर फैली हरियाली के बीच जब सूरज की किरणें लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति पर पड़ती हैं, तो पूरा इलाका मानो स्वर्णिम आभा से नहा उठता हो। गुजरात का नर्मदा जिले का एकता नगर, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी है। आज देश की एकता का नहीं, बल्कि प्रकृति और विकास के संगम का प्रतीक भी बन चुकी है। यहां विकास-प्रकृति का विस्तार एक साथ होते हुए देखा जा सकता है। वर्ष 2018 में इसका लोकार्पण किया गया। तब से लेकर अब तक आस-पास का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। कभी शांत और दूर-दराज माने जाने वाला यह इलाका अब जीवन और उत्साह से भरा हुआ है। नर्मदा नदी का निर्मल जल चारों ओर हरियाली सैलानियों को आकर्षित करती है।