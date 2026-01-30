Jaipur Amyra death case: हाईकोर्ट में CBSE का जवाब पेश, कहा, नीरजा मोदी स्कूल में एंटी बुलिंग कमेटी कागजों में

सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में स्कूल में कई खामियां उजागर हुईं। स्कूल में बच्चे आई-कार्ड नहीं पहनते, इसलिए आधे घंटे तक यह पता नहीं चला कि कूदने वाली बच्ची कौन है। चौथी मंजिल पर सेफ्टी नेट भी मौजूद नहीं था। बिल्डिंग बायलॉज और डिजास्टर मैनेजमेंट नियमों के तहत काउंसलर और वेलनेस एक्सपर्ट अनिवार्य हैं, लेकिन स्कूल में प्रशिक्षित काउंसलर नियुक्त नहीं किया गया। घटना वाले दिन स्कूल प्रबंधन ने फर्श पर खून के धब्बों को मौके से मिटा दिया था। इस पर स्कूल ने इसके लिए सफाईकर्मी को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ लिया जिसे सीबीएसई ने नकार दिया था।