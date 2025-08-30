जयपुर में NEET छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, कोचिंग स्टाफ ने इस तरह बचाई जान; देखें VIDEO

जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार दोपहर को गोपालपुरा के एक कोचिंग सेंटर में हुई। बताया जा रहा है कि उक्त छात्रा पिछले कुछ समय से कोचिंग में अनुपस्थित थी। इस कारण उसके परिजन उससे मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए कोचिंग सेंटर पहुंचे। परिजनों के वहां पहुंचने के बाद अचानक छात्रा ने ऐसा कदम उठाया, जिसको देखकर सभी के हाथ-पांव फूल गए। वह तेजी से कोचिंग की इमारत की छत पर चढ़ गई और वहां से नीचे कूदने की कोशिश करने लगी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।