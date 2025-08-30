Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में NEET छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, कोचिंग स्टाफ ने इस तरह बचाई जान; देखें VIDEO

Rajasthan News: राजधानी में शुक्रवार को गोपालपुरा क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट (NEET) की तैयारी कर रही एक छात्रा ने इमारत की छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

जयपुर

Nirmal Pareek

Aug 30, 2025

NEET student tried to commit suicide in Jaipur
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजधानी में शुक्रवार को गोपालपुरा क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट (NEET) की तैयारी कर रही एक छात्रा ने इमारत की छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दिल दहलाने वाली घटना में कोचिंग स्टाफ की त्वरित कार्रवाई ने एक लड़की की जान बचा ली। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कोचिंग स्टाफ की सूझबूझ और तत्परता साफ नजर आ रही है।

क्या है पूरी घटना?

जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार दोपहर को गोपालपुरा के एक कोचिंग सेंटर में हुई। बताया जा रहा है कि उक्त छात्रा पिछले कुछ समय से कोचिंग में अनुपस्थित थी। इस कारण उसके परिजन उससे मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए कोचिंग सेंटर पहुंचे। परिजनों के वहां पहुंचने के बाद अचानक छात्रा ने ऐसा कदम उठाया, जिसको देखकर सभी के हाथ-पांव फूल गए। वह तेजी से कोचिंग की इमारत की छत पर चढ़ गई और वहां से नीचे कूदने की कोशिश करने लगी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में किया सरेंडर, हाईकोर्ट ने इस वजह से खारिज की थी जमानत याचिका
जोधपुर
Asaram surrendered in Jodhpur

यहां देखें वीडियो-


स्टाफ की सूझबूझ ने टाला हादसा

लेकिन, इस स्थिति में गुरु कृपा कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने असाधारण साहस और समझदारी का परिचय दिया। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुछ स्टाफ सदस्यों ने छात्रा को बातों में उलझाकर उसका ध्यान बंटाने की कोशिश की, ताकि वह कोई गलत कदम न उठाए।

इस बीच, अन्य स्टाफ सदस्य चुपके से छत पर उसके पास पहुंचे। कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने छात्रा को मजबूती से पकड़ लिया और उसे कूदने से रोक दिया। इसके बाद उसे सावधानीपूर्वक दीवार से नीचे उतारा गया।

घटना पर पुलिस का बयान

महेश नगर थाने के थानाधिकारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक इस घटना के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि छात्रा के परिजनों या किसी अन्य पक्ष की ओर से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इस मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ?

राजस्थान में बीजेपी विधायक की कार का जबरदस्त एक्सीडेंट, ICU में भर्ती, कार के उड़े परखच्चे
उदयपुर
BJP MLA Accident

30 Aug 2025 01:20 pm

Published on:

30 Aug 2025 01:11 pm

