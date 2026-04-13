NEET UG 2026: परीक्षा सिटी की जानकारी जारी, राजस्थान के लाखों अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा, ऐसे करें चेक

NEET Exam City Slip: जयपुर. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। इसके साथ ही परीक्षा की तैयारियों में जुटे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। जारी नोटिस के अनुसार, NEET (UG) 2026 परीक्षा 3 मई 2026 (रविवार) को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक देश-विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।