Asha Bhosle: “अगर मैं जवान होती तो सेना में चली जाती…” जोधपुर में छलका था आशा भोंसले का दर्द

सुरों की मल्लिका आशा भोंसले का राजस्थान से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव भी रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने बीकानेर के देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के लिए डिंगल भाषा में भजन और भोग आरती गाई थी। करीब सात वर्ष पहले रिकॉर्ड किए गए इस विशेष एल्बम में उन्होंने कठिन मानी जाने वाली डिंगल भाषा को अपनी साधना से जीवंत कर दिया। मुंबई के पंचम दा स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए इन भजनों के पीछे देशनोक के कैलाश बोथरा और नोखा के श्याम दैया का योगदान रहा। इस पहल ने आशा जी के भक्तिमय रूप को भी अमर बना दिया।