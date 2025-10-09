राजस्थान में धर्मांतरण और भू-जल प्रबंधन पर बने नए कानून, सरकार जल्द करेगी लागू

एम्स की तर्ज पर रिम्स स्थापना संबंधी राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक, अवैध मछली पालन रोकने संबंधी राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, कारखानों में काम के घंटे बढ़ाने व महिलाओं को रात में भी काम करने की मंजूरी देने वाले कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की भूमियों से संबंधित अधिकार रीको को देने संबंधी विधेयक के कानून बनने की अधिसूचना जारी हो गई, वहीं जीएसटी और सरकार के खर्चों से संबंधित विधेयक भी कानून बन गए।