CM गहलोत ने दी मंजूरी: विश्वविद्यालय, कॉलेजों, तहसीलों और नारी निकेतनों में नए पदों की घोषणा, शीघ्र होंगी भर्तियां

Upcoming Government Jobs in Rajasthan : नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राहत देने वाली खबर है। राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) ने विभिन्न सरकारी संस्थानों में बेहतर कार्य प्रबन्धन के लिए 76 नये पद ( Vacancy In Rajasthan ) सृजित किए हैं। ( Government job in rajasthan )