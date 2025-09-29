नशे से घिरा निम्स: पुलिस की कार्रवाई से ड्रग्स तस्करों में खलबली, 11 गिरफ्तार

जयपुर रेंज आइजी राहुल प्रकाश ने बताया कि निम्स विश्वविद्यालय के आस-पास के क्षेत्र में छात्रों को नशा सामग्री परोसे जाने की सूचना मिली थी। इस पर जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में रविवार सुबह पुलिस ने चंदवाजी क्षेत्र स्थित कॉलेज-विश्वविद्यालय के आस-पास एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। इस दौरान दो मादक पदार्थ तस्करों समेत 11 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मूलत: नींदड़ हाल जुगलपुरा निवासी युगल किशोर नायक व जुगलपुरा निवासी हजारी लाल नायक को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 8.25 ग्राम स्मैक बरामद की।