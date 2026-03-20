खेल-खेल में तीन सिक्के निगल डाले 9 साल के पुनीत ने, गले में फंसे जान पर बन आई, एंडोस्कोपी से निकाले

फुलेरा (जयपुर). खेल-खेल में एक छोटी सी लापरवाही ने 9 साल के पुनीत की जान पर बन आई। नरेना थाना क्षेत्र के भोगलिया का बास निवासी पुनीत ने अनजाने में तीन सिक्के मुंह में डाल लिए और निगल गए। सिक्के गले (एसोफैगस) में फंस गए, जिससे बच्चे को सांस लेने और निगलने में गंभीर परेशानी होने लगी। परिवार वाले घबराकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां स्थिति को देखते हुए ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. सूर्यप्रकाश कुमावत को बुलाया गया। डॉ. कुमावत ने तत्काल एंडोस्कोपी प्रक्रिया शुरू की।