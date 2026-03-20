खेल-खेल में तीन सिक्के निगल डाले 9 साल के पुनीत ने, गले में फंसे जान पर बन आई, एंडोस्कोपी से निकाले

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फुलेरा (जयपुर). खेल-खेल में एक छोटी सी लापरवाही ने 9 साल के पुनीत की जान पर बन आई। नरेना थाना क्षेत्र के भोगलिया का बास निवासी पुनीत ने अनजाने में तीन सिक्के मुंह में डाल लिए और निगल गए। सिक्के गले (एसोफैगस) में फंस गए, जिससे बच्चे को सांस लेने और निगलने में गंभीर परेशानी होने लगी। परिवार वाले घबराकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां स्थिति को देखते हुए ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. सूर्यप्रकाश कुमावत को बुलाया गया। डॉ. कुमावत ने तत्काल एंडोस्कोपी प्रक्रिया शुरू की।
जांच में पता चला कि तीनों सिक्के आपस में चिपककर फंसे हुए थे – ये बेहद दुर्लभ और जानलेवा स्थिति थी, क्योंकि सिक्के एक-दूसरे से जुड़करएसोफैगस को पूरी तरह ब्लॉक कर सकते थे। आधुनिक एंडोस्कोपिक उपकरणों की मदद से डॉक्टरों ने सावधानीपूर्वक तीनों सिक्के निकाले। ऑपरेशन सफल रहा और बच्चे को कोई चोट नहीं आई। टीम में डॉ. शीतल, चंदालाल, ऋषि, सोनू और गणेश कासोटिया का योगदान सराहनीय रहा।
डॉक्टरों के अनुसार, सिक्के निगलना बच्चों में आम है, लेकिन कई सिक्के एक साथ फंसना दुर्लभ होता है और अगर समय पर इलाज न हो तो एसोफैगस में अल्सर, इंफेक्शन या सांस की नली ब्लॉक होने से मौत भी हो सकती है। पुनीत अब पूरी तरह स्वस्थ है और घर लौट चुका है।
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