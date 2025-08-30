IMD Aleart 30 August: नवां अलर्ट, राजस्थान में आज देर रात तक बरसेगा पानी, 5 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी

Heavy Rainfall in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। इधर शनिवार मौसम विभाग ने आगामी पांच-छह दिन तक पूरे राज्य में मेघगर्जन के साथ ही कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग ने राज्य के 27 जिलों में रात्रि में बारिश की संभावना जताई है। इनमें से 22 जिलों में हल्की से मध्यम व 5 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है।
इधर मौसम विभाग सुबह ही लगातार आमजन को बारिश व भारी बारिश की चेतावनी जारी कर अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी 30 अगस्त को एक बार अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। यह अलर्ट आया रात्रि साढे सात बजे। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के 5 जिलों में रात भर बारिश की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली व नागौर जिलों में अगले तीन घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई जिलों को यलो अलर्ट में शामिल किया गया है। इस यलो अलर्ट में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर,करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, भीलवाड़ा,चित्तौडगढ़़, राजसमंद, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व जोधपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश अगले तीन घंटे में आ सकती है।