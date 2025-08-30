IMD Aleart 30 August: नवां अलर्ट, राजस्थान में आज देर रात तक बरसेगा पानी, 5 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली व नागौर जिलों में अगले तीन घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई जिलों को यलो अलर्ट में शामिल किया गया है। इस यलो अलर्ट में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर,करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, भीलवाड़ा,चित्तौडगढ़़, राजसमंद, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व जोधपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश अगले तीन घंटे में आ सकती है।