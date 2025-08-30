Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

IMD Aleart 30 August: नवां अलर्ट, राजस्थान में आज देर रात तक बरसेगा पानी, 5 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी

Rain Forecast: मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली व नागौर जिलों में अगले तीन घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 30, 2025

imd rain warning
imd rain warning

Heavy Rainfall in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। इधर शनिवार मौसम विभाग ने आगामी पांच-छह दिन तक पूरे राज्य में मेघगर्जन के साथ ही कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग ने राज्य के 27 जिलों में रात्रि में बारिश की संभावना जताई है। इनमें से 22 जिलों में हल्की से मध्यम व 5 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है।


इधर मौसम विभाग सुबह ही लगातार आमजन को बारिश व भारी बारिश की चेतावनी जारी कर अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी 30 अगस्त को एक बार अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। यह अलर्ट आया रात्रि साढे सात बजे। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के 5 जिलों में रात भर बारिश की चेतावनी दी है।

ये भी पढ़ें

IMD Alert: रविवार को आधे राजस्थान में झमाझम, 18 जिलों में भारी, तीन जिलों में “ताबड़तोड़ बारिश” के आसार
जयपुर
IMD heavy rain warning

अगले तीन घंटे इन जिलों में आएगी ताबड़तोड बारिश

मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली व नागौर जिलों में अगले तीन घंटे में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई जिलों को यलो अलर्ट में शामिल किया गया है। इस यलो अलर्ट में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर,करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, भीलवाड़ा,चित्तौडगढ़़, राजसमंद, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व जोधपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश अगले तीन घंटे में आ सकती है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Monsoon: औसत से 53% अधिक बरसा पानी, बांधों में 83% तक भराव, बारिश और बाढ़ से 95 लोगों की मौत
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 08:34 pm

Published on:

30 Aug 2025 08:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Aleart 30 August: नवां अलर्ट, राजस्थान में आज देर रात तक बरसेगा पानी, 5 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.