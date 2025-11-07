Good News: राजस्थान को केंद्र से बड़ा तोहफा, 19 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मिली मंजूरी

जयपुर। राजस्थान में शहरी विकास से जुड़ी 19 हजार करोड़ की परियोजनाओं को नीति आयोग की भी मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने का रास्ता साफ हो गया है। लोन स्वीकृति के बाद भजनलाल सरकार इन प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू कर सकेगी।