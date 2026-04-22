Rajasthan Politics : पुराने और किराए के भवनों को ‘बाय-बाय’, इन 9 ज़िलों में नए ‘हाईटेक’ दफ्तरों में शिफ्ट हो रही BJP, जानें पूरी खबर

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राजस्थान की राजनीति में 'सत्ता' के साथ-साथ अब 'संगठन' भी हाईटेक होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों का कायाकल्प कर दिया है। आगामी 27 अप्रैल का दिन राजस्थान भाजपा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने पहले राजस्थान दौरे पर 9 जिलों को नए कार्यालयों की सौगात देंगे।
यह कदम राजस्थान में भाजपा को एक ऐसी 'डिजिटल फेंसिंग' प्रदान करेगा, जहाँ हर जिले का कार्यकर्ता सीधे दिल्ली और जयपुर मुख्यालय से 24x7 जुड़ा रहेगा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन टोंक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर मुख्य कार्यालय का लोकार्पण करेंगे, जबकि अन्य जिलों के लिए डिजिटल माध्यम (VC) का उपयोग किया जाएगा।
|श्रेणी
|जिला कार्यालयों की सूची
|7 जिलों में उद्घाटन
|टोंक (मुख्य केंद्र), पाली, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू, बाड़मेर
|2 जिलों में शिलान्यास
|दौसा और जालोर
भाजपा के ये नए जिला कार्यालय केवल ईंट-पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये आधुनिक तकनीक से लैस 'वॉर रूम' हैं:
सेंट्रलाइज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) हॉल: अब जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को हर बैठक के लिए जयपुर या दिल्ली भागने की जरूरत नहीं होगी। इन कार्यालयों में हाई-स्पीड इंटरनेट और बड़े स्क्रीन वाले वीसी हॉल बनाए गए हैं, जिससे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व सीधे संवाद कर सकेगा।
IT और सोशल मीडिया वॉर रूम: प्रत्येक कार्यालय में एक समर्पित आईटी सेल है। यहाँ से पार्टी की नीतियों का प्रचार, विपक्ष के हमलों का डिजिटल जवाब और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा मैनेज किया जाएगा।
ई-लाइब्रेरी और डिजिटल डेटाबेस: कार्यकर्ताओं के वैचारिक प्रशिक्षण के लिए इन भवनों में ई-लाइब्रेरी बनाई गई है। साथ ही, बूथ स्तर के एक-एक कार्यकर्ता का डेटा डिजिटल रूप से स्टोर रहेगा।
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और गेस्ट हाउस: दूर-दराज के गांवों से आने वाले कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस, आधुनिक कैंटीन और बड़े ऑडिटोरियम की सुविधा दी गई है।
स्मार्ट सिक्योरिटी और सर्विलांस: सुरक्षा के लिहाज से इन कार्यालयों को सीसीटीवी और बायोमेट्रिक एक्सेस से लैस किया गया है, ताकि सांगठनिक गोपनीयता बनी रहे।
टोंक भाजपा के लिए यह गौरव का विषय है। पिछले 6 साल से टोंक में भाजपा का अपना स्थायी जिला कार्यालय नहीं था। जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। 27 अप्रैल को टोंक में होने वाला 'भव्य बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन' आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए 'विजय शंखनाद' साबित होगा।
टोंक के कार्यक्रम के बाद नितिन नबीन जयपुर लौटेंगे, जहाँ भाजपा मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य एजेंडा होगा—
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