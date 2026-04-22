Rajasthan Politics : पुराने और किराए के भवनों को ‘बाय-बाय’, इन 9 ज़िलों में नए ‘हाईटेक’ दफ्तरों में शिफ्ट हो रही BJP, जानें पूरी खबर

राजस्थान की राजनीति में 'सत्ता' के साथ-साथ अब 'संगठन' भी हाईटेक होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों का कायाकल्प कर दिया है। आगामी 27 अप्रैल का दिन राजस्थान भाजपा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने पहले राजस्थान दौरे पर 9 जिलों को नए कार्यालयों की सौगात देंगे।