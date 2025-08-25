राजस्थान में पहली बार 2 दिन नहीं मिलेंगे अंडे, नॉनवेज और अंडे की दुकानें रहेंगी बंद; आदेश जारी

राजस्थान में आगामी दो दिनों के लिए नॉनवेज और अंडे की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने धार्मिक आयोजनों को देखते हुए आदेश जारी किया है। जिससे राज्य भर में मांसाहारी भोजन की बिक्री प्रभावित होगी।
आदेशानुसार, 28 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर प्रदेशभर में नॉनवेज की दुकानों और बूचड़खानों बंद रहेंगे। पहली बार अंडे बेचने पर भी रोक लगाई गई है।
गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक इन दो पर्वों पर हर साल केवल बूचड़खानों, कच्चा मांस बेचने वाली दुकानों के साथ-साथ मटन-चिकन की दुकानों को ही बंद रखा जाता था। लेकिन, पहली बार अंडे बेचने पर रोक लगाई गई है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम शाकाहार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पशु क्रूरता रोकने में सहायक है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और शाकाहारी व्यंजनों का आनंद लें। बता दें कि जयपुर शहर में एक हजार से ज्यादा अंडे बेचने वालों की दुकानें और ठेले संचालित है।