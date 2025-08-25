Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में पहली बार 2 दिन नहीं मिलेंगे अंडे, नॉनवेज और अंडे की दुकानें रहेंगी बंद; आदेश जारी

राजस्थान में आगामी दो दिनो नॉनवेज और अंडे की दुकानें बंद रहेंगी।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 25, 2025

egg and meat shop close
Photo- Patrika Network

राजस्थान में आगामी दो दिनों के लिए नॉनवेज और अंडे की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने धार्मिक आयोजनों को देखते हुए आदेश जारी किया है। जिससे राज्य भर में मांसाहारी भोजन की बिक्री प्रभावित होगी।

आदेशानुसार, 28 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर प्रदेशभर में नॉनवेज की दुकानों और बूचड़खानों बंद रहेंगे। पहली बार अंडे बेचने पर भी रोक लगाई गई है।

गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक इन दो पर्वों पर हर साल केवल बूचड़खानों, कच्चा मांस बेचने वाली दुकानों के साथ-साथ मटन-चिकन की दुकानों को ही बंद रखा जाता था। लेकिन, पहली बार अंडे बेचने पर रोक लगाई गई है।

ये भी पढ़ें

जब राजनाथ सिंह ने मंच से लिया रविंद्र सिंह भाटी का नाम…. तालियों से गूंज उठा सभा भवन, देखें VIDEO
जोधपुर
rajnath singh in jodhpur

शाकाहार को मिलेगा प्रोत्साहन

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम शाकाहार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पशु क्रूरता रोकने में सहायक है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और शाकाहारी व्यंजनों का आनंद लें। बता दें कि जयपुर शहर में एक हजार से ज्यादा अंडे बेचने वालों की दुकानें और ठेले संचालित है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: देशी दुधारू नस्लों के पशुपालक होंगे पुरस्कृत, मिलेगा 5 लाख तक का पुरस्कार, जानें कैसे होगा चयन?
सीकर
Cow breeders in Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 05:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में पहली बार 2 दिन नहीं मिलेंगे अंडे, नॉनवेज और अंडे की दुकानें रहेंगी बंद; आदेश जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.