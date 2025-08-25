Rajasthan: देशी दुधारू नस्लों के पशुपालक होंगे पुरस्कृत, मिलेगा 5 लाख तक का पुरस्कार, जानें कैसे होगा चयन?

Rajasthan News: देशी नस्लों के संरक्षण, संवर्धन और वैज्ञानिक विधियों से पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार-2025 की घोषणा की है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने 14 अगस्त को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी। इस योजना के तहत प्रगतिशील पशुपालकों को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपये तक का नकद इनाम मिलेगा।