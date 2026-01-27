जयपुर में रेलवे की बूट लॉन्ड्री में सांसों की कीमत पर धुलते कंबल- बेडशीट्स, आमजन का घुटता दम

उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने करीब 7 साल पहले जयपुर के करतारपुरा नाले के पास बूट लॉन्ड्री स्थापित की। रेलवे ने लॉन्ड्री संचालन का ठेके पर दे दिया। करतारपुरा नाले के एक तरफ बूट लॉन्ड्री संचालित है तो दूसरी तरफ सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं। नियामनुसार आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने पर प्रशासन की रोक है बावजूद इसके करतापुरा नाले के पास आवासीय क्षेत्र में रेलवे प्रशासन धड़ल्ले से बूट लॉन्ड्री का संचालन कर रहा है। लॉन्ड्री की चिमनियों से निकलता जहरीला धुंए से क्षेत्र में रहने वालों का दम घुट रहा है लेकिन शायद रेलवे को इससे कोई सरोकार नहीं है।