27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में रेलवे की बूट लॉन्ड्री में सांसों की कीमत पर धुलते कंबल- बेडशीट्स, आमजन का घुटता दम

North Western Railway boot Laundry: सफर के दौरान रेलयात्रियों को साफ सुथरे कंबल- बेडशीट और तौलिए रेलवे प्रशासन उपलब्ध कराता है। दिखने में यह सामग्री साफ स्वच्छ नजर आती है लेकिन इसके पीछे जयपुर शहर के आमजन की घुटन और तकलीफें रेलवे प्रशासन नजर अंदाज कर रहा है। मामला जयपुर में करतारपुरा स्थित रेलवे की बूट लॉन्ड्री से जुड़ा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 27, 2026

रेलवे की बूट लॉन्ड्री बढ़ा रही प्रदूषण, पत्रिका फाइल फोटो

रेलवे की बूट लॉन्ड्री बढ़ा रही प्रदूषण, पत्रिका फाइल फोटो

North Western Railway boot Laundry: सफर के दौरान रेलयात्रियों को साफ सुथरे कंबल- बेडशीट और तौलिए रेलवे प्रशासन उपलब्ध कराता है। दिखने में यह सामग्री साफ स्वच्छ नजर आती है लेकिन इसके पीछे जयपुर शहर के आमजन की घुटन और तकलीफें रेलवे प्रशासन नजर अंदाज कर रहा है। मामला जयपुर में करतारपुरा स्थित रेलवे की बूट लॉन्ड्री से जुड़ा है।

बूट लॉन्ड्री में रोजाना हजारों की तादाद में गंदे कंबल, बैडशीट आदि की धुलाई होती है। इस दौरान सैंकड़ों क्विंटल लकड़ी का इस्तेमाल बॉयलर में होता है। वहीं बॉयलर की चिमनियों से रोजाना निकलता जहरीला धुंआ क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों में रहने वालों के लिए अब धीमा जहर साबित होने लगा है।

हवा में घुल रहा जहर

स्थानीय निवासी परम प्रकाश शर्मा के अनुसार लॉन्ड्री की ​चिमनियों से निकलते जहरील धुंए से लोग परेशान हैं। सांस के रोगियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। घरों की छतों पर धुंए की कालिख जम रही है तो घुटन के कारण छतों पर बैठना भी मुश्किल हो रहा है। रेलवे प्रशासन को इस बारे में अवगत भी कराया लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक रेलवे ने लॉन्ड्री को बंद करने या यहां से ट्रांसफर करने की बजाय उसका एक्सटेंशन कर दिया है। लॉन्ड्री के नजदीक सरकारी प्राथमिक स्कूल भी संचालित होता है और कारण बच्चों की सेहत पर धुंए का दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

बूट लॉन्ड्री के लिए नियम दरकिनार

उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने करीब 7 साल पहले जयपुर के करतारपुरा नाले के पास बूट लॉन्ड्री स्थापित की। रेलवे ने लॉन्ड्री संचालन का ठेके पर दे दिया। करतारपुरा नाले के एक तरफ बूट लॉन्ड्री संचालित है तो दूसरी तरफ सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं। नियामनुसार आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने पर प्रशासन की रोक है बावजूद इसके करतापुरा नाले के पास आवासीय क्षेत्र में रेलवे प्रशासन धड़ल्ले से बूट लॉन्ड्री का संचालन कर रहा है। लॉन्ड्री की चिमनियों से निकलता जहरीला धुंए से क्षेत्र में रहने वालों का दम घुट रहा है लेकिन शायद रेलवे को इससे कोई सरोकार नहीं है।

रेलवे को बिजली कनेक्शन, आमजन को इनकार

जानकारों के अनुसार रेलवे ट्रैक से 100 मीटर की दूरी तक आवासीय और औद्योगिक बिजली कनेक्शन देने से ​जयपुर विद्युत वितरण निगम इनकार करता है। इसके पीछे विद्युत निगम कोर्ट के आदेश होने का हवाला देकर आवेदन खारिज कर देता है। जब​कि दूसरी तरफ रेलवे की बूट लॉन्ड्री तो रेलवे ट्रैक से ही सटी हुई है और जयपुर डिस्कॉम ने लॉन्ड्री को बिजली कनेक्शन भी आवंटित कर रखा है। ऐसे में एक ही क्षेत्र के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम के दोहरे मापदंड से लोगों में आक्रोश है।

पीएचईडी के ट्यूबवेलों को नहीं मिले बिजली कनेक्शन

रेलवे को सरकारी बताकर विद्युत निगम ने लॉन्ड्री के लिए बिजली कनेक्शन जारी कर दिए तो दूसरी तरफ जलदाय विभाग के ट्यूबवेलों के बिजली कनेक्शन आवेदनों की फाइल विद्युत निगम में धूल फांक रही हैं। पिछले 5 साल के दौरान रेलवे ट्रैक के नजदीक जलदाय विभाग ने पेयजल वितरण के लिए 25 से ज्यादा ट्यूबवेल खुदवाए लेकिन एक भी ट्यूबवेल के लिए विभाग को बिजली कनेक्शन नहीं मिला। जिसके चलते जलदाय विभाग को लाखों रुपए राजस्व का नुकसान भी हो चुका है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान को ‘बड़ा भाई’ बताकर फंसे प्रिंसिपल, विरोध होने पर बोले, मजाक में कही बात
अजमेर
विवादास्पद बयान देकर फंसे प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 12:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में रेलवे की बूट लॉन्ड्री में सांसों की कीमत पर धुलते कंबल- बेडशीट्स, आमजन का घुटता दम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर नया अपडेट, मतदान दिवस की गाइडलाइन जारी, प्रत्याशियों पर लगाई कई पाबंदियां

Rajasthan Panchayat and local body elections New update polling day guidelines issued candidates Several restrictions imposed
जयपुर

Rajasthan RIICO Recruitment 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, जान लें आयु सीमा और चयन प्रक्रिया

Rajasthan RIICO Recruitment 2026
शिक्षा

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा बजट सत्र से पूर्व आज होगी सर्वदलीय बैठक, विपक्ष तैयार

Rajasthan Assembly budget session 2026 An all-party meeting will be held today
जयपुर

RSSB: पीटीआइ परीक्षा-2022 में फर्जीवाड़े के 2 आरोपी बने शिक्षक, दो यूनिवर्सिटी पर भी SOG का शिकंजा

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Rajasthan Rain Alert: 180 मिनट में जयपुर सहित 21 जिलों में होगी बारिश, इन 6 जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट

Rajasthan Rain Alert (1)
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.