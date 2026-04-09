कांग्रेस MLA भाकर की शादी में ‘VIP’ चालकों की मनमानी, डेढ़ घंटे जाम में फंसे रहे DGP, नोटिस जारी

समारोह में पहुंचे नेताओं के साथ वाहनों के बड़े काफिले भी जाम का सबब बने। कांग्रेस नेता विनोद जाखड़ 30 वाहनों के साथ पहुंचे, निर्मल चौधरी के साथ 35, रविन्द्र भाटी के साथ 8 और सचिन पायलट के साथ 45 वाहनों का काफिला पहुंचा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के दौरान वाहनों के इस भारी दबाव ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया, जिससे आसपास की सड़कों पर भी लंबा जाम लग गया और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा ।