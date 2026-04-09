Jaipur: सरकारी फिजूलखर्च पर बड़ा प्रहार, अब फाइव स्टार होटल्स में सरकारी समारोह बैन

केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को जयपुर के एक पांच सितारा होटल में पश्चिमी राज्यों के कृषि से जुड़े प्रतिनिधियों की कार्यशाला का आयोजन किया, जबकि राज्य सरकार के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और कॉन्सटिट्यूशन क्लब,

इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, एचसीएम रीपा सभागार व दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र के सभागार में ऐसी कार्यशालाएं होती रही हैं। इन आयोजनों से न केवल इन सभागारों का रखरखाव होता है, बल्कि सरकार को भी आय होती है।