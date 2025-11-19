अजमेर के स्कूल में नाबालिग छात्र के साथ अश्लील हरकत और मारपीट, कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो

Photo: AI generated
Ajmer News: अजमेर शहर के एक नामी निजी स्कूल के नाबालिग छात्र के साथ उसके तीन सहपाठियों ने ना केवल बेरहमी से मारपीट की बल्कि कपड़े उतरवाकर अश्लील हरकतें कर प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं छात्र को नग्नावस्था में उठक बैठक करवाई। मोबाइल से बने वीडियो को सोशल मीडिया पर स्कूल के सहपाठी छात्रों के कुछ ग्रुप में वायरल कर दिया। पीड़ित के अवसाद में आने पर परिजन ने जब कारण जानना चाहा तो प्रकरण का खुलासा हुआ। सोमवार देर रात पीड़ित छात्र के चाचा ने सहपाठी छात्रों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है।
थानाप्रभारी शम्भू सिंह ने बताया कि वैशाली नगर निवासी युवक ने शिकायत दी कि उसका 17 वर्षीय भतीजा अजमेर शहर के एक नामी स्कूल में विद्यार्थी है। पिछले कुछ समय से वह काफी अवसाद में है। पूछने पर उसने बताया कि गत 8 अक्टूबर को वह स्कूल गया था। छुट्टी में वह स्कूल से घर के लिए निकला। रास्ते में इंडिया मोटर सर्किल के पास स्कूल के कुछ छात्रों ने उसका रास्ता रोक लिया। वह उसको जबरन डीआरएम ऑफिस के पीछे कबीर की थड़ी की तरफ ले गए। फिर निर्ममता से उसके साथ मारपीट की।
पीड़ित ने जब उनसे पूछा कि ‘उसको यहां क्यों लेकर आए हो तो एक छात्र ने कहा कि तू स्कूल में हीरो बनता है ना। आज हम तेरी सारी हीरोगीरी निकाल देंगे’। इतने में समुदाय विशेष के युवक ने उसके साथ बेसबॉल के बेट से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद दो अन्य छात्रों ने भी उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की।
रिपोर्ट में पीड़ित छात्र के चाचा ने बताया कि घटना से वह अवसाद में आ गया। वह परिजन को शर्म से मरने की बातें करने लगा। आरोपियों में समुदाय विशेष के छात्र व उसके दो साथियों के साथ मिलकर उसके कपड़े उतरवाकर उससे साथ मारपीट की। उसको निर्वस्त्र कर उसका मजाक बनाया गया। आरोपियों ने उसको दूसरे लोगों के सामने मारने व स्कूल आना-जाना बंद करवाने की धमकी तक दी। आरोपी छात्र पीड़ित को आज भी धमकियां देता है।
छात्र के चाचा ने बताया कि उन्होंने पूर्व में भी छात्र के साथ हुई मारपीट व अश्लीलता की घटना की रिपोर्ट स्कूल मैनेजमेंट को दी। स्कूल प्रबंधन की ओर से पीड़ित के सहपाठी छात्रों के खिलाफ अब तक सख्त कार्रवाई नहीं की गई। अब तक प्रकरण में उनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल स्टाफ ने उनको कभी भी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने ही नहीं दिया।
रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित छात्र जब जान-बचाकर झाड़ियों की तरफ भागा तो साथी छात्रों ने उसे झाडियों के पीछे दबोच कर उसकी नेकर उतार दी। इसके बाद हंसते हुए उसकी मोबाइल फोन से फोटो और वीडियो बनाने लगे। उसके अन्दरूनी अंगों को चोट पहुंचाई। इससे उसको असहनीय पीड़ा भी हुई। इसके बाद पीड़ित छात्र को उठक-बैठक करवाकर माफी मंगवाई गई। उसका उठक बैठक का वीडियो भी बनाया गया। जिसको सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी डाल दिया। वीडियो छात्र के स्कूल और अन्य स्कूल के ग्रुप में भी फैलाया गया।
रिपोर्ट में बताया कि आरोपी छात्रों ने पीड़ित को यह भी बताया कि उन्होंने उसके साथ मारपीट करने के लिए बेसबॉल का डंडा खासतौर पर ऑनलाइन साइट से ऑर्डर किया था। अब भी आरोपी आए दिन उसे उसके नग्न वीडियो वायरल करने की धमकी देते है। आरोपियों ने उस पर दबाव बनाया कि घर परिवार में उसने उनकी शिकायत की तो वह उसका अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे। जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पीड़ित छात्र को उसके सहपाठी अन्य छात्र ने कुछ वीडियो क्लिप भी देने का विश्वास दिलाया था।
