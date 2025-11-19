अजमेर के स्कूल में नाबालिग छात्र के साथ अश्लील हरकत और मारपीट, कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो

Ajmer News: अजमेर शहर के एक नामी निजी स्कूल के नाबालिग छात्र के साथ उसके तीन सहपाठियों ने ना केवल बेरहमी से मारपीट की बल्कि कपड़े उतरवाकर अश्लील हरकतें कर प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं छात्र को नग्नावस्था में उठक बैठक करवाई। मोबाइल से बने वीडियो को सोशल मीडिया पर स्कूल के सहपाठी छात्रों के कुछ ग्रुप में वायरल कर दिया। पीड़ित के अवसाद में आने पर परिजन ने जब कारण जानना चाहा तो प्रकरण का खुलासा हुआ। सोमवार देर रात पीड़ित छात्र के चाचा ने सहपाठी छात्रों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है।