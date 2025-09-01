Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में कल ऑफिस-स्कूल और कॉलेज की रहेगी छुट्टी, सरकारी कैलेंडर में अवकाश घोषित

राजस्थान में कल सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 01, 2025

holiday on 2 september
Photo- Patrika Network

2 September on Holiday: राजस्थान में रामदेवरा जयंती के अवसर पर मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। इस दिन सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों को इस पर्व में शामिल होने का अवसर मिलेगा। संत बाबा रामदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, जिन्हें राजस्थान का लोकदेवता माना जाता है।

रामदेवरा जयंती, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाई जाती है, जो इस वर्ष 2 सितंबर को है। बाबा रामदेव, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। संत बाबा रामदेव के जन्मदिवस पर रामदेवरा में बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु देशभर से आते हैं।

ये भी पढ़ें

जयपुर में पहला कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफल, रामगढ़ बांध इलाके में उड़ाए गए 2 ड्रोन… 40 मिनट बरसे बादल
जयपुर
Artificial Rain

मेले में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें 'रामसा पीर' के रूप में पूजते हैं। इस दिन श्रद्धालु मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन में भाग लेते हैं। मेले में लोक नृत्य, ऊंट दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सरकार ने इस अवसर पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain: अगले 24 घंटे में इन 7 जिलों में ‘मूसलाधार बारिश’ की चेतावनी, जमकर बरसेगा मानसून
जयपुर
rajasthan rain

Published on:

01 Sept 2025 08:54 pm

