राजस्थान में कल ऑफिस-स्कूल और कॉलेज की रहेगी छुट्टी, सरकारी कैलेंडर में अवकाश घोषित

2 September on Holiday: राजस्थान में रामदेवरा जयंती के अवसर पर मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। इस दिन सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों को इस पर्व में शामिल होने का अवसर मिलेगा। संत बाबा रामदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, जिन्हें राजस्थान का लोकदेवता माना जाता है।