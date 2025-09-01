राजस्थान में कल ऑफिस-स्कूल और कॉलेज की रहेगी छुट्टी, सरकारी कैलेंडर में अवकाश घोषित

2 September on Holiday: राजस्थान में रामदेवरा जयंती के अवसर पर मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। इस दिन सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों को इस पर्व में शामिल होने का अवसर मिलेगा। संत बाबा रामदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, जिन्हें राजस्थान का लोकदेवता माना जाता है।
रामदेवरा जयंती, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाई जाती है, जो इस वर्ष 2 सितंबर को है। बाबा रामदेव, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। संत बाबा रामदेव के जन्मदिवस पर रामदेवरा में बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु देशभर से आते हैं।
हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें 'रामसा पीर' के रूप में पूजते हैं। इस दिन श्रद्धालु मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन में भाग लेते हैं। मेले में लोक नृत्य, ऊंट दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सरकार ने इस अवसर पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।