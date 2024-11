क्या राजस्थान में एक साथ नहीं होंगे इलेक्शन? इन 49 शहरी निकायों के चुनाव पर सामने आया बड़ा अपडेट

Rajasthan Nagar Nikay Election: राजस्थान में पांच नगर निगमों सहित 49 शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले सप्ताह पूरा होने जा रहा है।

जयपुर•Nov 21, 2024 / 09:27 am• Anil Prajapat

One State, One Election in Rajasthan : राजस्थान में पांच नगर निगमों सहित 49 शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले सप्ताह पूरा होने जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार वन स्टेट, वन इलेक्शन की घोषणा पूरा करने की तैयारी का दावा कर रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को दिशा निर्देश देकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।

Hindi News / Jaipur / क्या राजस्थान में एक साथ नहीं होंगे इलेक्शन? इन 49 शहरी निकायों के चुनाव पर सामने आया बड़ा अपडेट