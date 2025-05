JDA Housing Scheme: जेडीए की 3 आवासीय योजनाओं के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन, ऐसे करें घर बैठे अप्लाई

बता दें कि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सोमवार को जेडीए की तीन नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की थी। इसके अलावा राजस्थान आवासन मंडल की पांच योजनाओं का शिलान्यास किया था। जयपुर के अलावा बारां, बूंदी और धौलपुर में भी आवासीय योजनाओं के लिए पंजीयन शुरू किया गया है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया JDA की आधिकारिक वेबसाइट jda.rajasthan.gov.in पर जाएं।

“Residential Schemes” सेक्शन में Apply for Ganga, Apply for Yamuna या Apply for Saraswati पर क्लिक करें।

नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें।

फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।

अंत में ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।

-यमुना विहार: चाकसू तहसील के काठावाला में यह योजना है। टोंक रोड के पास है। जयपुर एयरपोर्ट से 39 किमी दूर है। सरस्वती विहार: दौलतपुरा के ग्राम बैनाड़मय में यह योजना है। बैनाड़ रेलवे स्टेशन से 3.4 किमी दूर और दौलतपुरा अंडरपास के पास और सीकर रोड से 6.1 किमी दूरी पर है।