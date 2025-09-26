MSP: मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितम्बर से, किसानों को मिलेगी बड़ी सुविधा

moong procurement: जयपुर। प्रदेश में किसानों को दलहन-तिलहन की उचित कीमत दिलाने के उद्देश्य से सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने घोषणा की है कि श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 27 सितम्बर (शनिवार) से प्रारम्भ की जा रही है। किसान जनआधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी के आधार पर अपना पंजीकरण ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से करवा सकेंगे।