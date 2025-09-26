Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

MSP: मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितम्बर से, किसानों को मिलेगी बड़ी सुविधा

Rajasthan farmers: समर्थन मूल्य पर मूंग-उड़द-तिलहन खरीद की तैयारी पूरी, ई-मित्र से होगा पंजीकरण, सहकारिता मंत्री गौतम दक की घोषणा: खरीफ फसलों की खरीद जल्द होगी शुरू।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 26, 2025

Farmers are angry over not buying moong at the support price, said pesticides are also used in gram and lentil
मंडी में बिकने आ रही मूंग

moong procurement: जयपुर। प्रदेश में किसानों को दलहन-तिलहन की उचित कीमत दिलाने के उद्देश्य से सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने घोषणा की है कि श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 27 सितम्बर (शनिवार) से प्रारम्भ की जा रही है। किसान जनआधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी के आधार पर अपना पंजीकरण ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से करवा सकेंगे।

दक ने बताया कि शेष जिलों में मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन के लिए भी पंजीकरण शीघ्र ही शुरू कर दिए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा खरीफ 2025 की फसल के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, जिसके अनुसार मूंग 8768 रुपए, उड़द 7800 रुपए, मूंगफली 7263 रुपए और सोयाबीन 5328 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद की सभी तैयारियां पीएसएस गाइडलाइन के अनुसार की जा रही हैं और भारत सरकार को अंडरटेकिंग भेजने की प्रक्रिया जारी है। जिन्सवार लक्ष्य प्राप्त होते ही खरीद प्रारम्भ कर दी जाएगी। इस संबंध में राजफेड अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए किसानों को जनआधार नंबर के साथ खसरा गिरदावरी की ऑनलाइन प्रति अपलोड करनी होगी। बिना गिरदावरी के पंजीकरण मान्य नहीं होगा। ई-मित्र केन्द्रों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल सही और पात्र किसानों का पंजीकरण करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

किसान सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ई-मित्र पर पंजीकरण करवा सकेंगे। पंजीकरण से पूर्व किसानों को अपने बैंक खाते का विवरण जनआधार में अपडेट कराना अनिवार्य है, जिससे भुगतान में किसी तरह की समस्या न हो। किसानों की सहायता के लिए राजफेड मुख्यालय में हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6001 भी जारी किया गया है।

जयपुर

26 Sept 2025 05:11 pm

