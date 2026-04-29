Rajasthan Weather: जयपुर समेत 5 जिलों में आज अंधड़, बारिश का ऑरेंज अलर्ट,19 शहरों में भी गर्मी से राहत

अप्रेल के महीने में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक चला गया, लेकिन अब मई में तापमान इससे अधिक जा सकता है। इधर, आंधी और बारिश से शहरों के अधिकतम तापमान में पांच डिग्री गिरावट आई। बीते एक दिन में जैसलमेर में पारा 46.4 से गिरकर 40.8 पर आ गया, वहीं लूणकरसर में भी पारा 4 डिग्री गिरकर 40 डिग्री पर पहुंच गया।

जयपुर में भी करीब तीन डिग्री पारे में गिरावट दर्ज की गई। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान में भी पांच से सात डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आइएमडी के अनुसार, अगले छह दिन तक राजधानी दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत 22 राज्यों में आंधी-बारिश का मौसम रहने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत समेत कई भागों के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। हिमालय रेंज के राज्यों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है।