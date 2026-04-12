राणीसती दादी के मंगल पाठ का आयोजन, भक्ति में डूबे श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा माहौल

जयपुर। शहर के रॉक गार्डन में राणीसती दादी के मंगल पाठ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा वातावरण भक्ति एवं श्रद्धा से सराबोर हो गया। यह आयोजन नारायणी तनधन दास देवसर ट्रस्ट के सानिध्य में संपन्न हुआ, जहां सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। पूरे कार्यक्रम के दौरान दादी के जयकारों और भजनों से परिसर गुंजायमान रहा।
कार्यक्रम में राणीसती दादी की अनन्य भक्त आशा रमेश गुप्ता ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर मंगल पाठ किया और विधिवत पूजा-अर्चना कर दादी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धा भाव से दादी को चुनरी अर्पित की और सभी उपस्थित भक्तों के सुख-समृद्धि की कामना की। आयोजन स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया था, जिससे धार्मिक माहौल और अधिक प्रभावी बन गया।
इस अवसर पर आशा रमेश गुप्ता ने कहा कि झुंझुनू में स्थित माँ राणीसती दादी का मंदिर देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने बताया कि दादी ने मात्र 16 वर्ष की आयु में सती होकर त्याग, समर्पण और आस्था का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। आज देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु झुंझुनू पहुंचकर माँ के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राणीसती दादी का मूल स्थान हरियाणा के भिवानी में माना जाता है, जबकि मुख्य मंदिर झुंझुनू में स्थित है, जहां दर्शन मात्र से जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होता है।
वहीं सरोज माधोपुरिया ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं में धार्मिक जागरूकता और संस्कारों का विकास किया जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और झुंझुनू की राणीसती दादी जैसे पवित्र धाम देशभर में प्रसिद्ध हैं, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। पूरे आयोजन के दौरान भक्तजन भक्ति रस में डूबे नजर आए। दादी के जयकारों, भजनों और मंगल पाठ से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। आयोजन के अंत में प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
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