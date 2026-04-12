राणीसती दादी के मंगल पाठ का आयोजन, भक्ति में डूबे श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा माहौल

इस अवसर पर आशा रमेश गुप्ता ने कहा कि झुंझुनू में स्थित माँ राणीसती दादी का मंदिर देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने बताया कि दादी ने मात्र 16 वर्ष की आयु में सती होकर त्याग, समर्पण और आस्था का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। आज देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु झुंझुनू पहुंचकर माँ के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राणीसती दादी का मूल स्थान हरियाणा के भिवानी में माना जाता है, जबकि मुख्य मंदिर झुंझुनू में स्थित है, जहां दर्शन मात्र से जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होता है।