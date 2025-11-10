Over Charging: “एक रुपए में क्या फर्क पड़ता है साहब” बस इसी इसी सोच ने ढीली कर दी आपकी जेब

Food Vendors Scam: जयपुर। रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल खरीदने वाला हर यात्री शायद यही सोचता है कि एक रुपए से क्या फर्क पड़ जाएगा। पर जब यही एक रुपए रोज हजारों यात्रियों से वसूला जाए, तो रकम हजारों में नहीं, लाखों में पहुंच जाती है। जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशन पर वेंडरों की यही सोच अब यात्रियों की जेब पर बोझ बन चुकी है। जीएसटी दरें घटने के बावजूद पैक्ड आइटम्स पुराने दामों पर बेचे जा रहे हैं, और “एक रुपए का फर्क” अब जनता की जेब से सीधी कमाई का जरिया बन गया है।