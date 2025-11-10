Patrika LogoSwitch to English

Lion Safari: क्या आपने सुनी है शेर की दहाड़ इतनी करीब से ? नाहरगढ़ सफारी में उमड़ा जनसैलाब

Wildlife Sanctuary: जहां शेर की चाल थमा देती है सांसें। नाहरगढ़ में रोमांच का नया अनुभव। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, लायन सफारी बनी मुख्य आकर्षण।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 10, 2025

Jaipur Nahargarh Biological Park

Lion Safari

Nahargarh Biological Park: जयपुर। राजधानी जयपुर का नाहरगढ़ जैविक उद्यान रविवार को सैलानियों से गुलजार रहा। सुहावने मौसम और अवकाश के दिन ने प्रकृति प्रेमियों को वन्यजीवों के बीच समय बिताने का अवसर दिया। उद्यान में कुल 2 हजार 557 पर्यटकों ने भ्रमण किया और यहां के विविध वन्यजीवों का नजदीक से अवलोकन किया।

सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार, इस दौरान लायन सफारी पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रही। करीब 269 पर्यटकों ने सफारी का रोमांचक अनुभव लिया और एशियाटिक लायन की अदाओं को कैमरे में कैद किया। इसके साथ ही उद्यान में मौजूद व्हाइट टाइगर ने भी आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर खींचा।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान इन दिनों जयपुरवासियों और बाहरी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पिकनिक स्थल बन चुका है। शहर के मध्य में स्थित यह हरियाली से भरा प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को रोमांच और सुकून का अनुभव कराता है। बच्चे, बुजुर्ग और परिवार के साथ घूमने आने वाले लोगों के लिए यहां का वातावरण आनंददायक साबित हो रहा है।

मुख्य वन संरक्षक डॉ. टी. मोहनराज के निर्देशन में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लायन सफारी गेट और बस चालकों को वायरलेस सेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित संपर्क संभव हो सके।

डीसीएफ विजयपाल सिंह और एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ ने रविवार को स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। नाहरगढ़ जैविक उद्यान एक बार फिर जयपुर पर्यटन का प्रमुख आकर्षण बन गया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Nov 2025 09:06 am

Published on:

10 Nov 2025 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Lion Safari: क्या आपने सुनी है शेर की दहाड़ इतनी करीब से ? नाहरगढ़ सफारी में उमड़ा जनसैलाब

