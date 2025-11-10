Lion Safari: क्या आपने सुनी है शेर की दहाड़ इतनी करीब से ? नाहरगढ़ सफारी में उमड़ा जनसैलाब

नाहरगढ़ जैविक उद्यान इन दिनों जयपुरवासियों और बाहरी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पिकनिक स्थल बन चुका है। शहर के मध्य में स्थित यह हरियाली से भरा प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को रोमांच और सुकून का अनुभव कराता है। बच्चे, बुजुर्ग और परिवार के साथ घूमने आने वाले लोगों के लिए यहां का वातावरण आनंददायक साबित हो रहा है।