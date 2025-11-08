Road Safety: राजस्थान में 4 दिन में शराब पीकर वाहन चलाने पर 2949 चालकों पर ताबडतोड कार्रवाई

अभियान के दौरान पुलिस विभाग ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 4 से 7 नवम्बर तक शराब पीकर वाहन चलाने पर 2949, तेज गति से वाहन चलाने पर 16,160, गलत दिशा में चलने पर 10,888, खतरनाक ड्राइविंग पर 1199, बिना रिफ्लेक्टर 2863 तथा बिना नंबर प्लेट वाले 6269 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस अवधि में 1 लाख 33 हजार 988 नागरिकों को सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया।