Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Forecast: राजस्थान में रहेगा शुष्क मौसम, आगामी 20 नवम्बर तक बारिश के कोई आसार नहीं

November forecast: दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बढ़ेगा तापमान, रातें होंगी ठंडी। पश्चिमी विक्षोभ के हटने के बाद मौसम रहेगा सामान्य।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 07, 2025

Western Disturbance: जयपुर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने आगामी दो सप्ताह (7 से 20 नवम्बर 2025) के लिए राजस्थान का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ पूर्वोत्तर दिशा में आगे बढ़ चुका है, जिसके बाद राज्य में मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि इस अवधि के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। यानी, फिलहाल कहीं भी वर्षा के आसार नहीं हैं।

तापमान के अनुमान के अनुसार, पहले सप्ताह में राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है, जबकि पश्चिमी व उत्तरी भागों में तापमान सामान्य रहेगा। दूसरे सप्ताह में पूरे राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है।

न्यूनतम तापमान के पूर्वानुमान में बताया गया है कि आने वाले दिनों में रात का तापमान 3 से 5 डिग्री तक घट सकता है, विशेषकर उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में ठंड की दस्तक महसूस की जा सकती है।

कुल मिलाकर, आने वाले पखवाड़े में राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक बढ़ने के संकेत हैं।

ये भी पढ़ें

Voter List Update: मतदाता सूची सुधार में जयपुर सबसे आगे, प्रशासनिक टीमों ने घर-घर पहुंचाया फॉर्म
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 04:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Forecast: राजस्थान में रहेगा शुष्क मौसम, आगामी 20 नवम्बर तक बारिश के कोई आसार नहीं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर की पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर की कैसे बढ़ गई 315 फीसदी संपत्ति? ACB की जांच में चौंकाने वाले खुलासे, पति जा चुके हैं जेल

Former Mayor Munesh Gurjar
जयपुर

Farmers Welfare: 6 जिलों के 3,777 गांव अभावग्रस्त घोषित, 8 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी

जयपुर

Traffic Rules: राजस्थान में शराब पीकर वाहन चलाने पर लगभग एक हजार चालकों के खिलाफ की कार्रवाई

जयपुर

खुशखबरी: 8 लाख से अधिक किसानों को मिलेगी राहत, CM भजनलाल ने फसल खराबे में कृषि अनुदान को दी स्वीकृति

CM-Bhajanlal-Sharma-1
जयपुर

जयपुर के भांकरोटा में क्रूरता की हदें पार: युवक ने कुत्ते को बांधकर ट्रांसफार्मर पर फेंका, करंट से तड़प-तड़पकर मौत

dog died from electrocution
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.