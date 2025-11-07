Weather Forecast: राजस्थान में रहेगा शुष्क मौसम, आगामी 20 नवम्बर तक बारिश के कोई आसार नहीं

Western Disturbance: जयपुर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने आगामी दो सप्ताह (7 से 20 नवम्बर 2025) के लिए राजस्थान का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ पूर्वोत्तर दिशा में आगे बढ़ चुका है, जिसके बाद राज्य में मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने बताया कि इस अवधि के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। यानी, फिलहाल कहीं भी वर्षा के आसार नहीं हैं।
तापमान के अनुमान के अनुसार, पहले सप्ताह में राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है, जबकि पश्चिमी व उत्तरी भागों में तापमान सामान्य रहेगा। दूसरे सप्ताह में पूरे राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है।
न्यूनतम तापमान के पूर्वानुमान में बताया गया है कि आने वाले दिनों में रात का तापमान 3 से 5 डिग्री तक घट सकता है, विशेषकर उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में ठंड की दस्तक महसूस की जा सकती है।
कुल मिलाकर, आने वाले पखवाड़े में राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक बढ़ने के संकेत हैं।
