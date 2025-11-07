Weather Forecast: राजस्थान में रहेगा शुष्क मौसम, आगामी 20 नवम्बर तक बारिश के कोई आसार नहीं

तापमान के अनुमान के अनुसार, पहले सप्ताह में राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है, जबकि पश्चिमी व उत्तरी भागों में तापमान सामान्य रहेगा। दूसरे सप्ताह में पूरे राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है।