Voter List Update: मतदाता सूची सुधार में जयपुर सबसे आगे, प्रशासनिक टीमों ने घर-घर पहुंचाया फॉर्म

संभागीय आयुक्त पूनम ने हवामहल विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 51 और 54 का निरीक्षण कर बी.एल.ओ. और निर्वाचन अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बी.एल.ओ. को सहयोग प्रदान करें और अपनी जानकारी सटीक रूप से उपलब्ध कराएं ताकि मतदाता सूची का अद्यतन कार्य सही और समय पर हो सके।