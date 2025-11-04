Patrika LogoSwitch to English

Voter List Update: मतदाता सूची सुधार में जयपुर सबसे आगे, प्रशासनिक टीमों ने घर-घर पहुंचाया फॉर्म

House to House Survey: जयपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की जोरदार शुरुआत, पहले दिन घर-घर पहुंचा लोकतंत्र का संदेश, एसआईआर-2026 अभियान में उमड़ा उत्साह, पहले ही दिन वितरित हुए 1 लाख से अधिक परिगणना प्रपत्र।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 04, 2025

SIR 2026: जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) की शुरुआत के साथ ही जयपुर जिले में मतदाता सूची सुधार का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। पहले ही दिन जिले में 1 लाख 21 हजार 747 परिगणना प्रपत्रों का वितरण किया गया।

संभागीय आयुक्त पूनम ने हवामहल विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 51 और 54 का निरीक्षण कर बी.एल.ओ. और निर्वाचन अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बी.एल.ओ. को सहयोग प्रदान करें और अपनी जानकारी सटीक रूप से उपलब्ध कराएं ताकि मतदाता सूची का अद्यतन कार्य सही और समय पर हो सके।

जयपुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर परिगणना परिपत्र वितरित कर रहे हैं। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी भी फील्ड में सक्रिय निरीक्षण कर रहे हैं।

विधानसभा क्षेत्रों में पहले दिन किए गए परिगणना प्रपत्र वितरण का विवरण

विधानसभा क्षेत्रवितरित परिगणना प्रपत्र (संख्या)
आमेर26,440
चौमूं11,440
सांगानेर10,691
विद्याधर नगर8,681
झोटवाड़ा8,093
फुलेरा7,882
बस्सी5,915
जमवारामगढ़5,464
बगरू5,559
हवामहल5,341
दूदू4,319
चाकसू4,203
आदर्श नगर3,674
शाहपुरा3,665
मालवीय नगर3,450
सिविल लाइंस3,508
किशनपोल3,422

