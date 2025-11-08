Rajasthan: जीएसटी राहत सिर्फ कागज़ों पर, रेलवे स्टेशनों पर ओवरचार्जिंग का खेल, पैक्ड फूड आइटम पर मुनाफाखोरी जारी

Overcharging at Railway Stations: जयपुर. खानपान की वस्तुओं पर जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) की दर घटने के बावजूद यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर राहत नहीं मिल रही है। जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशन के अधिकतर फूड स्टॉल्स पर आज भी पानी, बिस्कुट और नमकीन जैसे पैक्ड आइटम पुराने दामों पर बेचे जा रहे हैं। इनकी यात्री सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें कर रहे हैं, पर वेंडरों की मनमानी लगातार जारी है। इसको लेकर राजस्थान पत्रिका रिपोर्टर ने इन दोनों स्टेशनों की पड़ताल की। जिसमें चौंकाने वाले हालात सामने आए। इससे रेलवे की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।