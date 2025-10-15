Rajasthan: दिवाली से पहले साकार हुआ 159 आवंटियों का घर का सपना, यूडीएच मंत्री ने सौंपे आवंटन पत्र

आवासन अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की समृद्धि अपार्टमेंट योजना आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास प्रदान करने का उदाहरण है। बोर्ड अब पारंपरिक निर्माण से आगे बढ़कर तकनीकी नवाचार और सुविधा केंद्रित परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। आगामी समय में बोर्ड राज्यभर में कई नई आवासीय योजनाएं भी शुरू करेगा।