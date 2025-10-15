Rajasthan: दिवाली से पहले साकार हुआ 159 आवंटियों का घर का सपना, यूडीएच मंत्री ने सौंपे आवंटन पत्र

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। दिवाली से पहले राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने समृद्धि अपार्टमेंट के 159 पात्र आवंटियों को बुधवार को आवंटन पत्र सौंपे। आवंटन पत्र लेते ही लोगों के चेहरे पर खुशियां दौड़ पड़ी।
प्रताप नगर स्थित मण्डल के वृत प्रथम कार्यालय में चल रहे शहरी सेवा शिविर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सफल आवंटियों को आवंटन पत्र सौंपे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देना है।
आवासन अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की समृद्धि अपार्टमेंट योजना आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास प्रदान करने का उदाहरण है। बोर्ड अब पारंपरिक निर्माण से आगे बढ़कर तकनीकी नवाचार और सुविधा केंद्रित परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। आगामी समय में बोर्ड राज्यभर में कई नई आवासीय योजनाएं भी शुरू करेगा।
आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि समृद्धि आवासीय योजना में प्रति फ्लैट की कीमत 35 लाख अनुमानित थी, लेकिन मण्डल ने उसी उच्च गुणवत्ता के साथ प्रत्येक फ्लैट 31 लाख में दिया है। मण्डल आगे भी इसी तरह किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध कराएगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग